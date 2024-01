El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores que concluirán sus gestiones, entre ellos Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a terminar con las obras que emprendieron y gobernar con austeridad para evitar o aumentar la deuda.

En su conferencia, López Obrador destacó que quienes este año concluirán su mandato deben concentrarse en concluir los proyectos y no emprender nuevos, pues -afirmó- ya no cuenten con el tiempo y el presupuesto necesario.

“No dejar obras inconclusas, aplicarse a terminar obras, les queda tiempo; ya no comprometerse a hacer obras nuevas, no les va a alcanzar el tiempo ni hay presupuesto, sino terminar las que ya iniciaron; y lo otro gobernar con austeridad para no aumentar la deuda”, apuntó el presidente.

#ConferenciaPresidente || A pregunta de #Ángulo7 sobre el cierre de gobiernos en 9 estados, el presidente @lopezobrador_ recomendó a los mandatarios a no dejar obras inconclusas y gobernar con austeridad https://t.co/rdFfwk8DtH — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 17, 2024

No obstante, señaló que hay un punto favorable de quienes terminarán con sus gestiones, pues han tenido un manejo responsable de las finanzas públicas a diferencia de gobiernos estatales pasados que optaron por iniciar proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) generando deudas.

Indicó que hay estados que cuenta con una deuda manejable como Querétaro gobernado por Mauricio Kuri del PAN, pero que también hay excepciones como Tlaxcala, en donde por ley no puede contratarse deuda, medida establecida durante el gobierno de Antonio Álvarez Lima.

Finalmente, López Obrador confió en que el cierre de los gobiernos estatales en Chiapas, Tabasco, Puebla, Jalisco, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México, Morelos y Guanajuato no conllevará a una crisis por falta de recursos.