La líder estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, señaló que el partido que encabeza es un movimiento sin filias ni fobias, guiado por el Humanismo Mexicano que mantiene las puertas abiertas para consolidar la cuarta transformación.

En rueda de prensa en la que hizo la presentación oficial de Samuel Aguilar Pala, como secretario de Organización, José Tomé Cabrera, como secretario de Comunicación y Laura Artemisa García Chávez, como coordinadora Regional, la dirigente en Puebla de Morena, indicó con respecto a los aspirantes a coordinaciones municipales y distritales, que la selección es una gran responsabilidad.

“Hay gente muy valiosa, a quien hemos ofrecido trato digno, cercano, escuchamos a todos y como bien lo ha dicho nuestro pre candidato Alejandro Armenta, nadie se va a quedar afuera, siguiendo el ejemplo de nuestra precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, trabajamos en la unidad, por eso nuestros coordinadores y delegados están en contacto con cada uno de ellos y todos serán tomados en cuenta”.

Sin embargo, de manera clara enfatizó que no hay negociaciones en lo obscurito “no hay candidaturas dadas, no hay nada, lo que sí hay es cero tolerancia a la corrupción y malos manejos, no hay ni amiguismo, ni compadrazgo, no existe y no existirá, los invitamos a trabajar en unidad, tengan la certeza que las candidaturas no se entregarán por una vía incorrecta”.

Al respecto, Agustín Guerrero, secretario general de Morena, destacó que el método de selección anunciado por Morena “ha dado buenos resultados, así fue con Claudia Sheinbaum y todos se sumaron, cuando esa era la candidatura más difícil de resolver, porque estábamos seguros que quien ganara la encuesta sería también quien sin duda ganará la presidencia de México, lo mismo en el caso de Puebla, participaron 27 y el favorecido en la medición fue Alejandro Armenta, lo mismo va a pasar con el resto de las candidaturas y pueden comparar lo que está haciendo la oposición, usan el método del dedazo, a nivel nacional, en el estado y la capital poblana”.

Abundó que en Morena tiene hasta 30 aspirantes a cada cargo “porque estamos arriba del 50 por ciento en la preferencia, aquéllos no, el PRI es ya un partido de un dígito, otro en vías de extensión, el PRD, por eso nadie quiere ser candidato de una alianza perdedora, se están peleando las moronas, como el dirigente del tricolor que quiere ir a la segura. No nos confundamos, nosotros salimos sin fracturas, ni divisiones, unidos a nivel nacional y estatal”.

Por último, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jimmy Natale, indicó que ellos también son un instituto político de puertas abiertas “todos tenemos nuestro propio proceso interno, nuestra ruta es ir solos en los 217 municipios del estado, pero si hay coincidencias en algunos perfiles, trabajaremos en candidaturas en común en donde consideremos que debemos ir unidos con la megacoalición para fortalecer la transformación”.