México retira candidatura por sede de Juegos Olímpicos de 2036

México, luego de que en un inicio mostrara su interés por convertirse en la sede los Juegos Olímpicos del 2036, anunció que retiraba su candidatura por la justa internacional. El país ahora buscará la sede de los Juegos de la Juventud o los Juegos Panamericanos.

Este martes 16 de enero, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), señaló que, tras reunirse con el Comité Olímpico Internacional (COI), la delegación “Tricolor” tomó la decisión de darse de baja de la contienda por los Olímpicos que se realizarán en 2036. El motivo, aseguró Alcalá, estaría en el difícil panorama que tendría México en la carrera ante las demás postulaciones.

«Tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional y vimos que la competencia está muy dura«, comentó Alcalá.

Bárbara Schweizer, Gerente de Programas de la Unidad de Relaciones con los CONs del COI, visitó a nuestra presidenta @maryjosealcala, para destacar temas del programa #Olimpismo365, el cual tiene la misión de involucrar a más personas a la práctica deportiva.… pic.twitter.com/LKlPu6EU3v — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 16, 2024

Cabe señalar que en octubre del 2022, el ex canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, junto con el COM, destaparon a México como una de las candidatas para albergar el magno evento deportivo.

Sin embargo, ahora con la baja de México, la disputa estaría quedando de momento entre las candidaturas confirmadas de Corea del Sur, Egipto, India y Qatar.

Juegos de la Juventud y Panamericanos, el “Plan B” de México

Si bien, se afirmó que ya no competiría por los Juegos Olímpicos, Alcalá aseguró que México no desistiría de tener nuevamente al deporte internacional reunida en el país. Es así que reveló la existencia un “Plan B“, pues ahora el COM buscará que México lleve a cabo los Juegos de la Juventud 2027, para el cual su candidatura tendría mayores esperanzas de llevarse la sede.

“Estamos dando un giro, para ver si podemos tener la propuesta para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde tendríamos una gran posibilidad«, detalló Alcalá.

Y no solo eso, sino que incluso habría hasta una tercera opción. Y es que también se estaría estudiando la alternativa de que México realice los Juegos Panamericanos, también del 2027, luego de que le fuera retirada la sede a Barranquilla, Colombia.

«Hay un acercamiento por parte de Nuevo León, son los únicos que se han acercado. Eso todavía está en comentarios«, confirmó la titular del COM sobre la posibilidad de los Panamericanos en México.