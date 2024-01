El secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, señaló que sobre Coyomeapan, el Congreso local definirá los perfiles para instalar el Concejo Municipal; agregó que serán dos, pues en Amixtlán igual se tendrá que conformar uno.

En entrevista, el encargado de la gobernabilidad interna reconoció que no se ha acercado con los legisladores, como lo dijo el lunes la diputada Mónica Silva Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero eso se debe a que aún llegan a esa etapa.

“No nos hemos acercado porque son instancias distintas, lo que nosotros hemos estado haciendo es avanzar, ahorita no tienen un conocimiento pleno del asunto salvo los comentarios que salen en medio, pero en cuanto los regidores y el alcalde decidan separarse de su cargo, es cuándo entrará el Congreso”, expresó.

Dijo que el gobierno del estado es respetuoso de las facultades del Poder Ejecutivo, ya que, les corresponde a los diputados del Congreso realizar el nombramiento y los tiempos para integrar el Consejo, por lo que cuando lleguen los tiempos serán informados de ellos por las vías correspondientes.

Precisó que se encuentran en el proceso de socialización entre las partes involucradas, que es el alcalde Rodolfo García López y los integrantes del cabildo, con los pobladores del municipio, por lo que una vez que se concrete la separación de los funcionarios se dará pie a la instalación del Concejo.

Edil de Amixtlán con problemas de salud

Mientras que en el caso de Amixtlán, Aquino Limón comentó que igual se tendría que conformar un Concejo Municipal, debido a que el alcalde Perfecto Bazán Galindo, tienen problemas de salud y no podría seguir al frente del ayuntamiento en lo que resta de la administración.

Y es que, dijo, aunque hay un suplente que es el que tendría que asumir el cargo ante la ausencia del edil propietario, no se tienen la condiciones al interior del cabildo para que lo nombre, debido a que es de una corriente política distinta a la del actual alcalde y no se prevé que pueda transitar por dicha vía.

“Son los dos municipios que tenemos como alternativa para prevalezca la gobernabilidad y se establezcan los concejos, se están evaluando los dos casos como alternativa para que transiten de manera ágil, son propuestas que se están haciendo para poder resolverlo”, expresó.

Detalló que en el caso de Amixtlán no se tiene ingobernabilidad, pero si inconsistencias jurídicas al interior del cabildo, por lo que la idea es que no escale, ya que la salud de Bazán Galindo se ha visto afectada y no es constante en su función, lo cual no es sano para el municipio sobre todo porque se acerca el proceso electoral.

Ante esta situación, el secretario comentó que la siguiente semana pudieran presentarse las dos propuestas ante el Congreso local para que pueda realizarse el proceso legal que sigue, a fin de que sean los diputados los que tomen la mejor decisión sobre ambos municipios.