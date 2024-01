Tras militar durante 50 años con el PRI en Puebla, la diputada Silvia Tanús Osorio, anunció su salida del partido, por lo que solicitará su separación de la bancada en el Congreso del Estado; afirmó que no llegará a Morena ni estará en las próximas elecciones.

En rueda de prensa, detalló que se dedicará a la iniciativa privada dando consultorías a servidores públicos y gobiernos, dado que su intención es «ser empresaria», además de que afirmó que no llegará a Morena ni estará el próxima boleta electoral.

“No soy chapulín, me voy del PRI porque se acabó mi etapa y ahora buscaré pertenecer a la iniciativa privada para dar consultorías a gobiernos y no a partidos” recalcó la diputada.

📢 | La diputada @silvia_tanus, tras 50 años de militancia en el #PRI, anunció el cierre de este ciclo. Solicitará su separación de la bancada en el @CongresoPue. Enfocará su tiempo en la iniciativa privada, brindando consultorías, sin planes de unirse a #Morena ni postularse.… pic.twitter.com/C6nf2Afj0D — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 15, 2024

Fue así como Silvia Tanús cerró su ciclo con Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla luego de durante 50 años militó con el partido logrando ocupar cargos como diputada local y federal.

De acuerdo con su formación académica, se graduó como profesora de Educación Primaria por el Benemérito Instituto Normal del Estado, se recibió como licenciada en Educación Media por la Escuela Normal Superior, así como es maestra en Educación Superior. Universidad La Salle.

Como parte de su experiencia laboral fue docente en la Escuela Fernando Amilpa, en el Benemérito Instituto Normal del Estado, así como se desempeñó como Contralora del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, jefa de Oficina de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Además de ser coordinadora Regional de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla en el municipio y en la subsecretaria de Gobernación en el Gobierno del Estado de Puebla.