Messi gana por tercera ocasión el premio FIFA The Best

El futbolista argentino, Lionel Messi, con un desempate de tan solo 5 votos de diferencia, se llevó por tercera ocasión, y segunda al hilo, el premio The Best de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al mejor jugador del mundo, ahora del año del 2023.

Este lunes 15 de enero, la FIFA, desde Londres, Reino Unido, celebró la entrega de los premios The Best. Durante dicha gala, el máximo organismo del fútbol mundial condecoró a lo más sobresaliente dentro de su disciplina en el último año natural.

Entre los premios otorgados estuvo, como cada edición, la de mejor jugador del añp. Dicha categoría fue ganada una vez más por Messi, quien a pesar de que 2023 solo se coronó campeón de League 1 y de Leagues Cup, se sobrepuso a Erling Haaland, campeón de copa y liga de Inglaterra, campeón goleador de liga, campeón de Champions League, campeón goleador de Champions y de Mundial de Clubes, en el mismo año.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷

Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024