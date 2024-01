El titular de prensa del precandidato a la gubernatura de Puebla, José Tomé Cabrera, dejó el cargo para incorporarse a la Secretaría de Comunicación del Consejo Estatal de Morena en Puebla, aunque seguirá apoyando al equipo para la campaña a la gubernatura.

En su lugar, asumió el cargo José Manuel Martínez, quien estuvo en Comunicación Social del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y antes de eso formó parte del equipo del senador.

A la labor de dar a conocer toda la información del precandidato también se sumará Marlet Blancas como subcoordinadora de comunicación; además de Claudia Hernández. Armenta Mier dijo que estos cambios los hace como funcionario público, pues ya no es presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República.

En rueda de prensa, este lunes Armenta Mier también detalló que será antes del 30 marzo cuando renunciará al cargo como senador, toda vez que para el 31 del mismo mes pueda iniciar su carrera política por la gubernatura de Puebla.

Detalló que su suplente será Jesús Encinas Meneses: “cuando yo me separe del cargo él va a suplirme. Jesús es un hombre en toda la extensión de la palabra que tiene criterio propio, que yo no puedo asumir una tutela que a mi no me corresponde”, enfatizó.