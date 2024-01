Al precisar que quienes aspiran a un cargo público deben trabajar por un estado más justo y sin desigualdades, el precandidato único al Senado por Morena, Ignacio Mier Velasco afirmó que las y los poblanos merecen un futuro con mejores ingresos y oportunidades de trabajo.

Durante un evento en Izúcar de Matamoros con militantes de Morena, Mier Velasco sostuvo que continuará trabajando para mejorar las condiciones y el bienestar de las familias que han confiado en su labor.

«Soy parte de ustedes, quiero que me sientan de su lado porque seguiré trabajando para que no se echen por el suelo los sueños de miles de poblanos que confiaron en mí», expresó.

Precisó que en el caso de la Mixteca, las familias mantienen la esperanza de mantenerse unidas y evitar una separación de quienes emigran a Estados Unidos. Asimismo, indicó que anhelan tener mejores condiciones de seguridad.

Indicó que en Morena todos son bienvenidos, pero no serán bien recibidos políticos que fueron parte de la “mafia del poder” .

«Somos un movimiento transformador pero no hay lugar para quienes han traicionado al país, porque no queremos injusticia social ni política cuando estamos trabajando para mantener los principios de no mentir, no robar y no traicionar».