“Me queda un año de vida”: Eriksson, ex DT de selección mexicana

Sven-Göran Eriksson, exfutbolista y director técnico sueco, quien en 2008 fuera entrenador de la selección nacional mexicana, reveló que padece cáncer terminal. Solo un año más de vida es lo que le queda, aseguró.

Este jueves 11 de enero, el estratega de 75 años, Sven-Göran Eriksson, conmocionó al mundo del fútbol con una noticia acerca de su estado de salud. Y es que, en una entrevista para el medio “P1” de la radio sueca, dio a conocer que sufre de un cáncer de páncreas en estado avanzado.

«Todo el mundo entiende que tengo una enfermedad grave. Todo el mundo supone que es cáncer y lo es. Pero voy a resistir todo el tiempo que pueda», comentó Eriksson. «Me queda un año de vida en el mejor de los casos, menos en el peor», aseveró.

Si bien, como jugador solo se desenvolvió en equipos de su natal Suecia, sería en su posterior etapa como director técnico cuando alcanzaría la notoriedad a nivel mundial, dirigiendo en competiciones como la Primeira Liga de Portugal, la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra. Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio, Manchester City y Leicester City, entre algunos de los clubes de los que formó parte.

Everyone at Manchester City is thinking of Sven-Göran Eriksson, and we wish to express our collective support to our former Manager, and his family and friends, during this time 🩵 pic.twitter.com/MUGJOkIdt5

— Manchester City (@ManCity) January 11, 2024