El delito que mayor cifra negra presenta en México es la extorsión.

¿Cómo se define la cifra negra? Puede entenderse con este término o también con el de cifra oscura, al número de delitos y delincuentes que no han sido descubiertos o condenados, debido a que no se presentan las denuncias o no se persiguen de oficio.

Veamos algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2023 del Inegi, donde se señalan los delitos con mayor cifra negra durante el año anterior, así como su incidencia.

Delitos con mayor cifra negra.- Extorsión 97.4 por ciento, fraude 96.8 por ciento, robo parcial del vehículo 94.2 por ciento, robo o asalto en calle 93.4 por ciento y robo en casa habitación 90.1 por ciento.

Estados con más extorsiones.- Los estados donde se han presentado el mayor número de denuncias son: Estado de México 4,411, Veracruz 857, Nuevo León 781, Jalisco 722, Guanajuato 668, Zacatecas 527 y Ciudad de México 368.

La extorsión es considerada un delito de alto impacto y se incurre en él cuando una persona u organización ejercen presión o violencia para obtener algún beneficio material o financiero; es un delito tipificado en el Código Penal Federal, el cual establece penas de dos a ocho años de prisión y multa.

Este tipo de delito no se denuncia principalmente por temor, lo que ha favorecido que la cifra negra alcance prácticamente el 100 por ciento. Las personas que son obligadas a pagar el también llamado en la jerga popular “cobro de piso”, no suelen presentar denuncias ante el Ministerio Público y optan por cerrar negocios o cambiar de domicilio.

Cuando la situación de quienes sufren la extorsión llega a límites extremos, las víctimas han optado por enfrentar a los victimarios, como sucedió en Texcaltitlán, Estado de México; en otras ocasiones han sucedido casos de violencia para evitar seguir siendo víctima de este delito.

La multiplicación de las formas delictivas de los criminales, sean organizados o no, continúa su evolución.

Sófocles expresó: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

11 de enero de 2024

