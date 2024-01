La diputada Guadalupe Leal Rodríguez dio a conocer que buscará la reelección con el PAN por el distrito 16 local de la capital, de lo cual ya informó a las dirigencias estatal y nacional, sin embargo, no pedirá licencia porque la ley permite que se mantenga en el cargo.

El entrevista, luego de acompañar al alcalde Adán Domínguez Sánchez a la entrega de la rehabilitación del puente vehicular de la calle 66 Poniente en la colonia Naciones Unidas, la legisladora señaló que esperará los tiempos del partido para registrarse en el proceso interno.

Incluso, presumió que en los recorridos que ha hecho dentro de la zona que abarca este distrito los ciudadanos le han manifestado la petición de que repita en el cargo, derivado del trabajo que ha hecho en el Congreso de Puebla y las iniciativas que ha impulsado.

“Es una decisión que hemos tomado, estoy buscando la reelección del distrito 16, no hay quién me haga competencia en el PAN, ni en el PRD, PRI o PSI, tengo mediciones y me marcan como una diputada que ha hecho trabajo legislativo y también en otros temas”, expresó.

Comentó que ya se reunió con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para abordar este tema y quien le ha dado el visto bueno para que lo haga, situación similar con la líder estatal, Augusta Valentina Díaz de Rivera.

Además de que igual ya se lo planteo al coordinador nacional de diputados locales del albiazul, Eduardo Vargas del Villar, así como el alcalde de la capital, Adán Domínguez Sánchez y el virtual candidato de la alianza opositora a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez.

- Publicidad -

No se deben poner amigos ni tíos

“Saben que para ganar una elección no se puede poner a los amigos, ni a los hijos o los tíos, sino a personas competitivas, porque en una elección lo que gana son los números y eso es de lo que dependerá que se pueda obtener el triunfo en junio”, remarcó.

Leal Rodríguez hizo énfasis que se prevé que sea a finales de enero y principios de febrero que se abra el proceso para estos cargos, a la par de que se mantendrá en su curul en el Poder Legislativo porque así lo permite la ley, lo que consideró como una oportunidad para seguir impulsando iniciativas y hacer trabajo proselitista.