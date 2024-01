Privatización de Radio Altiplano afecta a ciudadanía: Héctor Parker

Al entregar Radio Altiplano a El Heraldo, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros privatizó una emisora que servía como un espacio para la ciudadanía y convirtió a la estación en una repetidora de esta cadena comercial, señaló Héctor Parker Vázquez.

En entrevista con Ángulo 7, el excoordinador general de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala consideró que la decisión de la gobernadora de ceder el manejo de la emisora a un privado pudo basarse en información que señalara que la estación era una carga financiera para el Estado.

Sin embargo, afirmó que Radio Altiplano no surgió con un sentido comercial, por lo que el convenio entre el gobierno y el Heraldo frenó la oferta cultural y educativa generada la estación durante 37 años.

Otros de los aspectos generados por esta medida -compartió- es el despido del personal, pese a que la gobernadora aseguró que el cambio en el manejo de la estación no representaría modificaciones a su programación y la salida de los trabajadores, como sucedió con José Manuel Vázquez Domínguez, quien tras 10 años de servicio en Radio Altiplano fue cesado como trabajador de la estación.

“Inicio este año con la noticia de que he sido despedido, pasando por alto mis derechos de antigüedad laboral de 10 años y sobre todo el derecho de las audiencias, que hasta la fecha siguen preguntando por qué no se les tomó en cuenta”, refiere la carta que Vásquez Domínguez dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Tlaxcala.

Medios públicos enfrentan un reto

Los medios públicos de comunicación tienen como reto demostrar que pueden ser un instrumento para generar audiencias informadas y no convertirse en un vehículo de promoción de los gobiernos y sus mandatarios.

A decir del excoordinador general de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala, estaciones como Radio Altiplano mostraron ser una vía de comunicación para acercar a la población con su historias, tradiciones y complicaciones, al tiempo de ser un facilitador de la información.

“Hay un reto que tiene estos medios públicos, que no se dejen manipular políticamente y que realmente le sirvan a los grupos sociales, que haya control de ellos, transparencia en los recursos, que no se utilicen por los políticos que estén en el poder (…) ese es el papel de los medios públicos y eso es a lo que se tiene que aspirar, no mandándolos a otro lado, que le sirvan a la sociedad para dar información, cultura, para retroalimentarse entre ellos”.

Expresó que si bien el convenio entre la administración de Cuéllar Cisneros y El Heraldo está vigente, podría buscarse una interlocución con la gobernadora por medio de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de República, y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), para que pueda reconsiderar la vocación social de Radio Altiplano.

El Heraldo busca entrar al mercado de Puebla

Cuestionado sobre el interés del gobierno de Tlaxcala de entregar el manejo de la estación radiofónica a un medio de comunicación privado, Parker Vázquez señaló que podría tratarse de un tema de proyección del estado a nivel nacional.

No obstante, apuntó que Radio Altiplano funciona ahora como una repetidora de la programación que El Heraldo tiene en el 98.5 FM de la Ciudad de México y dejó fuera la programación cultural y educativa que ofrecían a radioescuchas de Tlaxcala, Puebla capital y su zona conurbada.

Recordó que la programación de Radio Altiplano (XHTLAX-FM 96.5) presentaba una oferta de música clásica, latinoamericana y de rock, así como transmisiones de conciertos efectuados en el Palacio de Bellas Artes. Además, contaban con cortes informativos, un noticiero cultural y un programa infantil; este último y el noticiero de información general continúan.

En cuanto a las ventajas que daría Radio Altiplano a El Heraldo, señaló que a su consideración el mercado que les interesa a este medio de comunicación es el de Puebla.

“El mercado que les interesa es Puebla, no tanto Tlaxcala, han buscado ampliar su red y no ha habido posibilidades porque no hay suficientes frecuencias y esta estación (Radio Altiplano) les ofrecía a ellos (El Heraldo) entrar a Puebla y Puebla es un mercado muy codiciado, es una ciudad grande, lo que está buscando es ese mercado, no tanto Tlaxcala”.