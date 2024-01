En la Casa Blanca, durante la conferencia de prensa realizada, el almirante y vocero de la Coordinación de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, anunció que el país suspenderán el apoyo militar a Ucrania por restricciones presupuestales.

Dicha suspensión de armas y equipo militar solo es de manera temporal, sin embargo, esto ha generado preocupación en el entorno europeo, causando especulaciones sobre lo que pasará en los próximos días, temiendo que las consecuencias afecten las relaciones internacionales de la zona.

“Hemos emitido el último paquete que hemos retirado y para el que disponíamos de financiación”, declaró John Kirby durante la conferencia informativa.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre, NSC Coordinator for Strategic Communications John Kirby, and National Economic Advisor Lael Brainard. https://t.co/EC9fRMf0T3

— The White House (@WhiteHouse) January 11, 2024