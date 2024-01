La modernización parcial de la central hidroeléctrica de Mazatepec reporta un avance del 76 por ciento, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE); los trabajos forman parte del programa de renovación y equipamiento de presas que significa una inversión de mil 540 millones de dólares.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz precisó que el rescate del organismo representa una inversión de 9 mil 171 millones de dólares y considera 35 proyectos en tres grupos: energías limpias: proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos; centrales prioritarias de generación, y la construcción de centrales a corto plazo.

En el caso de la modernización parcial de la central hidroeléctrica de Mazatepec, es parte del proyecto de energías limpias que en general considera una inversión de 3 mil 191 millones de dólares.

#ConferenciaPresidente

El director de @CFEmx, @ManuelBartlett, informó el avance de las centrales hidroeléctricas que se rehabilitan en #Puebla 👇

🟠 C. H. Mazatepec con capacidad de 244 MW: 76%

🟠 C. H. Portezuelo I con capacidad de 4 MW: 86%

🟠 C. H. Portezuelo II con capacidad… pic.twitter.com/aGP6Dpro5B

— Ángulo7 Noticias (@angulosiete) January 11, 2024