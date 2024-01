El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Sanjuana Martínez, exdirectora de Notimex, presentar las pruebas sobre la supuesta petición hecha por dos de sus colaboradores, para entregar el 20 por ciento de la liquidación de los trabajadores para destinarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia mañanera que ofreció desde el puerto de Acapulco, el mandatario fue cuestionado sobre los señalamientos hechos por Martínez en contra de Luisa María Alcalde Luján y Marath Bolaños López, secretarios de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social.

A la par, el presidente afirmó que Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, es una mujer “inteligente”, y que desde joven ha demostrado tener “ideales y principios”.

“Creo que no es cierto, conozco muy bien al secretario de Trabajo, que está aquí, es un hombre con convicción, con ideales, honesto, desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, ideales, honesta, incorruptible. Respeto mucho lo que dice esta compañera, pero no lo comparto»

¿Hay diferencias dentro de lo que es el movimiento que usted encabeza o a qué se deben estas declaraciones?, insistió la reportera.

–No, somos libres, nosotros no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, que todos podamos expresarnos, pero eso no significa que no haya posibilidad de a la replica, que no se garantice el derecho a disentir

¿Le pedirá usted que pruebe estos dichos?

-Sí, además si tiene pruebas, no estoy limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”.

Sobre este tema, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que es “falso que el titular de esta dependencia o su director general de Asuntos Jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex”.