Al desmarcarse de la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que quienes se asumen como los líderes llevaron al partido a un “callejón de la banalidad” y no a mantenerse en la política.

“Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco”, publicó desde su cuenta de X.

En el pronunciamiento, Alfaro aseguró que “le da pena” lo que ha pasado con Movimiento Ciudadano, pues “fue parte importante de la construcción” de un proyecto, el cual -afirmó- ahora lo están “destruyendo”.

Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué. Me da mucha pena todo lo que ha pasado… — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 10, 2024

“Si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos. Les tocará decidir a quienes hoy representan a nuestro proyecto en Jalisco qué hacer al respecto, porque en esa decisión se juega el futuro de nuestro estado. En lo que a mí respecta, mi postura es clara: toda mi vida luché contra las imposiciones y contra las burocracias partidistas”.

Señaló que a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Jalisco, quienes forman parte del llamado partido naranja “están unidos y concentrados” en cuidar al partido y que serán ellos los que decidan el futuro de Movimiento Ciudadano en ese estado.

La designación de Jorge Álvarez Máynez, coordinador del grupo legislativo de MC en San Lázaro, fue anunciada por Samuel García, quien en diciembre renunció a la precandidatura presidencial, ante la presión que el PRI y PAN ejercieron en la designación del gobernador interino de Nuevo León.