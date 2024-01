¿Cuál sería el perfil idóneo para la alcaldía de la capital?

Siguen las controversias en torno quién de los aspirantes inscritos al proceso interno de Morena es el perfil idóneo para asumir la coordinación estatal de la capital poblana. Aunque se descarta ruptura, parece que en Morena Puebla habrá complicaciones a la hora de definir.

La preocupación es legítima por parte de los que se manifiestan, tantos años de saqueo, robo y corrupción no han provocado que la población desista de intervenir en política; no obstante, se desconoce alguno de los candidatos cumple con el perfil o no, por lo que habría que esperar hasta que ejerza.

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina manifestó que el perfil que represente a la ciudadanía, para el caso de los municipios, debe ser una persona “limpia”, es decir, sin historial de corrupción, contubernio con el crimen organizado, o algún otro sector que implique financiamiento externo en las campañas; además de sensible y cercano a la gente.

De lo contrario, aseguró, se verá comprometida la estabilidad política en los municipios, pues los gobernantes estarán al servicio de una minoría, cómo funcionaba antes de acuerdo a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es importante aclarar que, en este sentido, los partidos tienen una gran responsabilidad, pues al final, son los que revisan los perfiles y su historial, por lo que tampoco tendrían que ser omisos.

Finalmente, es también responsabilidad de los partidos escuchar a sus bases y militancia, tomar en cuenta todas las posturas y conciliar para evitar una fractura que pueda costar un espacio para seguir implementando el proyecto de nación.

Ese es el reto que tiene Morena Puebla, elegir un perfil que aglutine todas las posturas y concilie con ellas, además de recoger sus demandas.