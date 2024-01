Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial falleció a la edad de 78 años. Sin embargo, el alemán dejó una huella en México, disputando en nuestro país el llamado “Partido del Siglo” en el mundial de 1970, en el cual, además, plasmó una imagen para la historia del deporte, jugando con el brazo dislocado.

Corría el mundial de 1970, el cual tenía como sede en México. Para dicha justa, en una de las llaves semifinales se colocaba un partido entre dos candidatas al título, la selección de Alemania y la selección de Italia. El encuentro tendría como cancha al Estadio Azteca, un 17 de junio de ese mismo año, ante más de 100 mil aficionados presentes.

#EfeméridesMundialistas

17 de junio, México 70, semifinal, 🇩🇪3-🇮🇹4. Seguidilla interminable de goles, score cambiante, fútbol de altísimo nivel, alargue apoteósico, un encuentro infartante. La placa recordatoria en el Azteca lo resume: El partido del siglo⚽️ pic.twitter.com/ySoRNWcQ5h — Germán Martínez Guelbenzu (@GMGdeutsch4) June 17, 2022

El cotejo comenzó con las emociones desde temprano, con un gol al minuto 8 de Roberto Boninsegna, que ponía a Italia 1-0 arriba. Dicho marcador se mantuvo durante la mayor parte del partido, pero cuando parecía que se convertiría en resultado final, Karl-Heinz Schnellinger empataría la eliminatoria 1-1 al minuto 90, mandando el juego a los tiempos extras.

El momento clave

Fue en el agregado donde se hizo la leyenda de Beckenbauer. Y es que durante el tiempo regular, el camiseta 4 alemanes había recibido una dura entrada por parte de Giacinto Facchetti, el cual le había dislocado el brazo derecho.

Sin embargo, dado que su equipo ya había hecho todos sus cambios, decidió mantenerse en la cancha pese al dolor, todo para que los suyos no se quedaran con uno menos. Es así que antes de que reanudaran las actividades con el tiempo extra, le pidió al médico que le inmovilizara el brazo con un vendaje improvisado que al menos le permitiera jugar lo que restaba del duelo.

Ha fallecido “el Káiser” Franz Beckenbauer. El relato de su hazaña en el “Partido del siglo”, jugando con el hombro dislocado, fue uno de los que hizo que me enamore del fútbol y del deporte en general. Su legado perdurará. pic.twitter.com/wEt6yVm9KS — Rubén Solórzano (@RubenSelem) January 8, 2024

- Publicidad -

A pesar de la situación, Alemania estaba realizando la hazaña, poniéndose en ventaja 1-2 con un gol de Gerd Müller al minuto 94. Y si bien, los Italianos dieron la vuelta 3-2 con goles de Tarcisio Burgnich al 98 y Luigi Riva al 104, Müller había respondido en el segundo tiempo extra con el 3-3 al minuto 110.

No obstante, esto no fue suficiente, pues ya con lo alemanes agotados, al minuto 111, Gianni Rivera pondría cifras definitivas con el 4-3 a favor de los italianos que conseguían su pase a la final, donde a la postre se enfrentarían al Brasil de Edson Arantes do Nascimento «Pelé».

El Partido del Siglo

A pesar de la derrota, la historia de Beckenbauer quedaría inmortalizada. Y es que sus acciones jugando dislocado, juntos a los 5 goles en los tiempos extras, harían que este juego en particular fuera nombrado como “El Partido del Siglo”.

-Publicidad-

Incluso, en el inmueble se colocó una placa conmemorativa a dicho duelo, el cual se lee la siguiente leyenda: “El estadio Azteca, rinde homenaje a las selecciones de Italia (4) y Alemania (3) protagonistas en el Mundial de 1970, del ‘Partido del Siglo’”.