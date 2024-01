El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que en Puebla hay piso parejo para todos los partidos y candidatos, aunque enfatizó que la cuarta transformación seguirá y conforme la ley lo permita, acudirá a los eventos en respaldo a los abanderados de Morena.

En su rueda de prensa de lunes, manifestó que la semana pasada el presidente municipal, Adán Domínguez Sánchez, asistió al cierre de precampaña del panista Eduardo Rivera Pérez, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, por lo que “ya se marcó la línea”.

Refirió que en los ejercicios de gobierno se trabaja para todos, no solo para los que votaron por el partido en el poder y, en su caso, no tiene dados cargados hacia alguien en específico, por lo que una cosa es la amistad con alguien y otra el proyecto político de un aspirante.

“Hasta ahora, creo que nadie ha señalado que yo estoy apoyando a uno u otro, he dado garantías de piso parejo y así lo seguiré haciendo, si alguien tiene una prueba de que lo he hecho, adelante, sino lo seguiré tomando como lo que es, una estrategia de algún aspirante”, expresó.

Dijo que “tiene su palabra empeñada” y la va cumplir, aunque hizo énfasis en que si alguien quiere que respalde a un perfil en específico, aseguró que le iría bien, pero dejó en claro que es respetuoso de lo que marca la ley en este tipo de procesos electorales.

Agregó que en su calidad de gobernador tiene que haya las mismas condiciones para todos los sean candidatos, así como para los partidos políticos en el desarrollo de las elecciones, lo cual ha pedido también a los integrantes de su gabinete.

En Puebla la 4T seguirá, afirma

“Yo pensaba no hacer tema político abierto, he sido muy respetuoso, sin embargo, en los tiempos libres y que me permita la ley y que seré cuidadoso de eso, haré algunas apariciones públicas con quien tenga y deba de hacerlas, dado que vi que el presidente municipal de Puebla capital asistió a un primer evento, entonces vamos a seguir ejemplos”, expresó.

Sin precisar si sería a los eventos proselitistas de Alejandro Armenta Mier, precandidato único de Morena, PT, PVEM, FXM y NA, Céspedes Peregrina sostuvo que analizará qué es lo qué puede hacer dado que es gobernador y debe garantizar equidad en la contienda.

“Tranquilos, yo estoy seguro que en Puebla la cuarta transformación va continuar”, asentó ante los medios de comunicación.