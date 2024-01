Luego de que integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos retiraron las fotos de sus familiares desaparecidos del Árbol de la Esperanza, hicieron un llamado a los candidatos, que buscan un cargo en 2024, que sumen en su agenda la búsqueda de víctimas.

Por la tarde de este domingo 7 de enero, el colectivo retiró las fotografías de las personas desaparecidas que colocaron en el “árbol de la esperanza” ubicado en el zócalo de Puebla, donde señalaron que ninguna de las personas fue localizada durante la época decembrina.

Por lo que, la representante de la organización, María Luisa Núñez Barojas, llamó a los perfiles que competirán por un puesto el próximo 2 de junio, que tengan respeto por la búsqueda de los desaparecidos en Puebla para que no los usen en su campaña política.

“Que los políticos que aspiran a un cargo político tengan sumo respeto por esta lucha, que sean personas que sean humanos, que se toquen el corazón y que de ninguna manera quieran ocupar la lucha de nuestros desaparecidos como plataforma política, que nuestros desaparecidos no son una boleta de votación, que nuestros desaparecidos no son para catapultarse, no son para sumarse a su campaña política”, declaró.

Esto a fin de que los nuevos perfiles desde los cargos públicos que aspiran a ocupar incluyan en su agenda la búsqueda de las víctimas, así como que propongan estrategias para localizarlas.