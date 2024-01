Para cumplir con el artículo 127 de la Constitución, la ministra Lenia Batres Guadarrama pidió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN), Norma Piña Hernández, le asigne un salario que no supere los 186 mil pesos de ingresos del presidente Andrés Manuel López Obrador

Desde su cuenta en X , la ministra señaló que “en congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”.

La petición de la ministra Batres Guadarrama a la presidenta de la SCJN fue solicitada en un oficio LGB/003/2023 fechado el pasado 29 de diciembre.

Con esta petición, la Dirección de Recursos Humanos de la SCJN deberá de asignar a la ministra Batres Guadarrama un salario que no rebase los 186 mil 93 pesos de salario bruto mensual que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado, las y los ministros de la Corte tuvieron una percepción neta mensual de 206 mil 948 pesos, mientras que por aguinaldo y prima vacacional por 455 mil 309 pesos.

Además, en su petición Batres Guadarrama señala que dentro de las prestaciones a las que tiene derecho no sea incluida en un “seguro de separación individualización, ni cajas de ahorro especiales”.