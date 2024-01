2024: secuelas de la inseguridad

Las consecuencias de un México inseguro generan fenómenos de ingobernabilidad.

Es por demás sabido que en este año se batirán los récords de los homicidios dolosos y feminicidios, por lo pronto en este período que inicia despuntarán los fenómenos que devienen de la inseguridad, veamos.

Desaparecidos.- Este problema mantendrá su inercia, pues lo que origina la desaparición por particulares es la delincuencia organizada y como no se le pone freno, por consecuencia los desparecidos seguirán aumentando. A esta situación se le suman los casos de desaparición forzada.

Cadáveres no identificados.- Estos aumentarán como consecuencia del problema anterior, pues muchos desaparecidos terminan en un cadáver no identificado o en una parte de un cuerpo sin identificar. Al parecer en 2024 aunque el fenómeno crezca, tendrá menor impacto público.

Desplazados.- En algunos estados este problema ya ha iniciado y continuará intensificándose, en otros iniciará el éxodo de personas a lugares más seguros y será la gente del pueblo quien tenga que salir de sus lugares de residencia por la inseguridad en que vivirán. La extorsión y el asesinato serán las principales causas de este fenómeno.

Migrantes.- Continuaremos siendo un país de tránsito de migrantes en virtud de que las condiciones que lo propician no cambiarán: fronteras porosas y traficantes de migrantes en apogeo y, por otra parte, expulsión de personas por la inseguridad en zonas controladas por la delincuencia organizada, lo que hace que el pueblo emigre por miedo, una nueva motivación del fenómeno expulsor.

Es de lamentar que el año nuevo no augura un ambiente de seguridad satisfactorio para un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mas bien, nuestra condición de seguridad y sobre todo sus consecuencias, se asemejan a la de algunos países en situación de guerra o a las zonas de escaso crecimiento económico.

Rigoberta Menchú expresó: “Cómo podemos enfrentarnos al crimen organizado. Junto con la corrupción y el narcotráfico, ha constituido una fuerza que no es paralela al Estado. Es realmente un Estado dentro de él”.

4 de enero de 2024

Pd. Se publicó mi libro “Inteligencia, todo es posible”, en Amazon México se puede encontrar este texto para iniciar el año, que sea para bien de todos.

