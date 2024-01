Precampañas a gubernatura de Puebla, primer ejercicio para medir fuerzas

Sólo diez días bastaron para que las alianzas “Sigamos Haciendo Historia” y “Mejor rumbo para Puebla” tuvieran que demostrar todo su “arsenal político” y ver que tantas simpatías tienen entre la sociedad poblana.

Aunque aún no se pueden realizar promesas de campaña, Alejandro Armenta Mier y Eduardo Rivera Pérez tuvieron la oportunidad de acercarse a más a la gente, pero al mismo tiempo, mostraron todo el respaldo que tienen detrás.

Por ejemplo, en el caso de Armenta Mier en su cierre de campaña estuvieron presentes no sólo presentes la dirigencia de los partidos políticos que conforman la alianza, sino que también estuvo Elizabeth García Vilchis, nueva directora de Redes de la Vocería de presidencia; no obstante, Claudia Sheinbaum Pardo no pudo asistir, ni tampoco el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Por otro lado, en el cierre de campaña de Rivera Pérez asistieron la precandidata a la presidencia de la alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, además del dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortes Mendoza.

Se viene el período de la intercampaña electoral, tiempo el que los partidos políticos tendrán oportunidad de estructurar y definir la estrategia para la campaña que iniciará el próximo 31 de marzo y que culminará el 29 de mayo.

En ese período que inicia a partir de este jueves y culmina el 30 de marzo, veremos a los candidatos proponer las claves ideológicas de su proyecto, los valores que defienden y las opiniones de las que son partidarios. Tampoco se pueden propuestas, pero si establecerá la base de lo que pasará si es que ganasen la gubernatura.