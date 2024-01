Este 1 de enero de 2024 suman 30 años desde el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo propósito, inicialmente armado, migró a la necesidad de construir una alternativa a la violencia y el despojo causada por el capitalismo: lo común y la no propiedad.



Desde el caracol Dolores Hidalgo en Ocosingo, Chiapas, simpatizantes, defensores de derechos humanos, intelectuales y periodista nacionales e internacionales arribaron desde el 30 de diciembre para la celebración cultural del “treinta aniversarios del inicio de la guerra contra el olvido”; tras la invitación abierta que el EZLN lanzó el 24 de diciembre.

El 31 de diciembre, a media noche, el Subcomandante Insurgente Moisés, líder indígena tojolabal, que asumió la vocería del movimiento sucediendo al Subcomandante Galeano (actualmente Capitán Marcos), expresó que “no hay más que dos cosas: que la propiedad debe de ser del pueblo y común; y que el pueblo tiene que gobernarse en sí mismo”.

Durante la celebración, donde también estuvieron presentes miembros del Consejo Nacional Indígena (CNI), el comandante Moisés reiteró que lo común «hay que hacerlo en los hechos, no en discursos, no en poemas nada más, no en obras de teatro nada más, no solo en documental o cómo se llame».

Tras un día en el que la celebración consistió en la participación de los hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas del EZLN con poemas, obras de teatro, música y otras muestras artísticas, advirtió que en el movimiento «no necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si nos atacan nos vamos a defender«.

Lo común y la No Propiedad

Luego de que anunciaran la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes y de los centros culturales, ante el incremento del asedio del organizado en la región, anunciaron una nueva etapa de la lucha zapatista enfocada en la construcción de lo “común”, como una alternativa a la posesión de la tierra como propiedad privada que ha sido eje en el capitalismo.

El trabajo de la tierra, a la que ha convocado a “todos y todas, a cada quien en su geografía y su calendario”, para organizarse y enfrentar al sistema depredador y explotador que es el capitalismo, el cual, insistió, no puede “humanizarse”.

“Quién trabaja come, quien no trabaja pues que coma su billete y que coma su moneda, a ver si con eso se satisface su necesidad de hambre, es lo que estamos diciendo, no necesitamos matar. Es eso lo que estamos diciendo, pero para eso se necesita organización para hacer los hechos”, reiteró Moisés.

“Es nuestra tarea compañeros y compañeras zapatistas bases de apoyo. Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de estos años. El pueblo manda y el gobierno obedece y los medios de producción son en común y es el pueblo el que va a ver”, concluyó.

El 20 de diciembre, durante la “Vigésima y última parte; El común y la No Propiedad”, publicada en su página de internet, el EZLN recordó que tras la independencia económica de las mujeres zapatistas, aprendieron que el trabajo colectivo, aquel que no tiene por destino el bienestar individual sino del grupo, es la tierra fértil para el cambio.