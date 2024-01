El precandidato a la gubernatura de Puebla por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Alejandro Armenta Mier, reiteró que ha planteado una visión estratégica contenida en 10 propuestas para continuar con Humanismo mexicano en el estado.

El precandidato de la megacoalición integrada por Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza Pueble-Fuerza por México, aseguró que sus ideas “incluyen a mujeres y hombres nacionalistas, honestos y con actitud de servicio” para construir un verdadero estado de bienestar, así como busca ofrecer condiciones que garanticen seguridad, paz y prosperidad.

Respecto a la primera propuesta se enfoca en promover la cero tolerancia a la corrupción “tenemos que erradicar los privilegios de unos cuantos, en Puebla el combate a este mal que por tantos ha dañado al pueblo, será sin tregua en la administración pública, a través de reformas legales en materia de rendición de cuentas, contraloría y transparencia”.

La democracia, participación y modernización de la administración pública “si lo observamos, se trata de una serie de ideas, entrelazadas, para lograr el bienestar de los poblanos; hay que fomentar mayor involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos, con equidad, transparencia e inclusión sin distinción, para eliminar las viejas inercias, abusos de autoridad, discrecionalidad, negligencia y violación a los derechos humanos”.

La tercera idea, aborda la inclusión efectiva, con el reconocimiento pleno de la diversidad y fuerza migrante poblana “valoramos el gran papel que representa en el desarrollo e innovación en cada una de sus comunidades de origen, además orgullosamente ellos ocupan responsabilidades más relevantes en el contexto internacional.

Aunada a la anterior, la cuarta busca el reconocimiento y promoción de las culturas originarias y comunitarias, con reformas que garanticen su cobertura legal, así como estímulo al turismo en la entidad, siempre atentos de cuidar, reforzar y difundir la riqueza multicultural de Puebla”.

“La quinta idea es modernizar el sistema de procuración e impartición de justicia, con la garantía del debido proceso, transparencia, equidad e imparcialidad.

La sexta está encaminada a la rectoría económica y social para el desarrollo humano y a partir de ésta surge la séptima, que se enfoca a un tema crucial como es la infraestructura para el desarrollo económico y de esta llegamos a la octava, que es la visión sostenible 2023, orientada a impulsar políticas públicas que aceleren la transición energética con protección al medio ambiente, a la biodiversidad”, detalló Alejandro Armenta.

La novena, orientada a la cultura, arte y deporte para la salud “son herramientas de cohesión social, frente a fenómenos como la violencia y al avanzar en este punto, llegamos al décimo como consecuencia, la educación de calidad, innovación tecnológica y ciencia de frontera, con una política ambiciosa para crear centros de investigación que permitan el desarrollo que los poblanos merecemos”.

“En Puebla construiremos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum, quien hoy enarbola y defiende el Humanismo Mexicano instaurado por nuestro líder máximo en el país, fundamentado en los principios básico de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, puntualizó el precandidato de Morena.