JO, Euro y Copa América; lo que viene para el deporte este 2024

Este 2024 ha programado una gran cantidad de emociones en el mundo del deporte, con diferentes eventos y competiciones que se llevarán a cabo a lo largo de él. Desde Formula 1 (F1). Eurocopa y Copa América, hasta los Juegos Olímpicos. A continuación un repaso del calendario deportivo de este año.

Para el primer mes del año, el fin de semana que comenzará el día 5, estará regresando a la actividad el fútbol mexicano, con el inicio del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Posteriormente, la Liga MX varonil, entrará en acción a partir de la semana siguiente, el día 12,

Por otra parte, en el tenis, del 14 al 28 de enero se estará llevando a cabo el primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open.

El día 11 del segundo mes, el fútbol americano tendrá su partido más importante del año, el Super Bowl LVIII en Las Vegas, donde se definirá al campeón de la National Football League (NFL). Así mismo, cabe recordar que para esta ocasión, el cantante “Usher” será quien se encargue del show del medio tiempo.

Arizona ✅ The countdown to Super Bowl LVIII in Las Vegas begins ⏰ @vegas pic.twitter.com/8VnCU0GjqM

En el fútbol femenil, la selección mexicana estará disputando la primera edición de la Copa Oro W, torneo que se celebrará en Estados Unidos del 20 de febrero al 10 de marzo y que además de los equipos de la zona, tendrá como invitados a equipos de Sudamérica.

En cuanto al tenis, México estará de manteles largos, pues estará recibiendo a varios de los mejores exponentes de este deporte con el Abierto Mexicano de Tenis, que se realizará del 26 de febrero al 2 de marzo.

Para el mes de marzo, el automovilismo dará inicio a la 75ª temporada de la F1, con su campaña 2024. Para ello, como primera fecha tendrá al Gran Premio de Bahréin, el cual se disputará el 2 de marzo.

Así mismo, la Major League Baseball (MLB) tendrá su “Openning Day” el 20 de marzo, fecha en el que comenzará su temporada 2024.

Para la primera semana de abril, la Copa Libertadores, máximo torneo de clubes del fútbol sudamerincano, tiene previsto el inicio de su fase de grupos.

En cuanto al béisbol nacional, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) tiene programado el arranque de su campaña 2024 el día 11 de abril.

Además, del 27 y 28 de abril, el país recibirá en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México la visita de “Las Grandes Ligas”, acogiendo los partidos entre los Houston Astros y los Colorados Rockies.

Para el mes de mayo, el fútbol estará teniendo una gran actividad. Y es que en México, la Liga MX contará con la disputa de la liguilla, teniendo programada la gran final para los días 23 y 26 de mayo.

Caso similar ocurrirá con la Liga MX Femenil, cuya competición también tendrá en este mes su liguilla, pero con la final prevista para disputar la ida el 24 y la vuelta el 27 de mayo.

En el caso de la Europa League, este torneo tendrá su final el 22 de mayo, contando como sede la cancha del Estadio Aviva, Dublín, Irlanda. Por su parte, la Conference League tendrá su duelo por el título el 29 de ese mismo mes, con sede de su final en el Estadio Agia Sofía, Nea Filadelfeia, Grecia.

En otros deportes, el ciclismo vivirá del 4 al 26 de mayo el Giro de Italia. Por su lado, el tenis, tendrá el Roland Garros del 20 de mayo al 9 de junio.

What dreams are made of 💭 #RolandGarros pic.twitter.com/wTRLIQdNdq

Y finalmente, en el automovilismo, la F1 tendrá uno de sus eventos principales de la temporada, el Gran Premio de Mónaco, que se realizará el 26 de mayo. Mientras que la IndyCar, ese mismo día tendrá la emoción de las 500 Millas de Indianápolis.

El primer día de junio, la Champions League estará llevando a cabo la gran final de su torneo 2023-24 en el Estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra.

Tan solo unos días después, del 14 de junio al 14 de julio se estará disputando la Eurocopa 2024 en Alemania. Y del 20 de junio al 14 de julio, la Copa América 2024 en Estados Unidos, teniendo este último torneo el regreso de la selección mexicana varonil.

Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

Por su parte, la National Basketball Association (NBA) tiene prevista su secuencia final para realizarse del 6 al 24 de junio.

Y del 29 de junio al 21 de julio, el ciclismo ahora tendrá la disputa de su competición más popular en el mundo, el Tour de France.

Para el mes de julio, del 1 al 14 de ese mes, el torneo más antiguo del mundo del tenis, Wimbledon, estará celebrando su edición número 136.

Así mismo, el magno evento deportivo más grande de todos, los Juegos Olímpicos, estarán celebrándose este 2024 en París, Francia, del 26 de julio al 11 agosto.

En el octavo mes del año, el ciclismo tendrá su tercer gran competición, con la disputa de la Vuelta a España, que se desarrollará del 17 de agosto al 8 de septiembre.

Además, una vez terminados los Juegos Olímpicos, París acogerá del 28 de agosto al 8 de septiembre los Juegos Paralímpicos.

Tickets for the @Paris2024 Paralympic Games are now on sale. Head to https://t.co/jCo6diN0QK to buy your tickets! #Paralympics @EquipeFRA @FRAParalympique pic.twitter.com/Rvf7UmOrzP

Join us in Paris next year for a celebration of Para sport. 🎟️

Por su lado, el tenis tendrá su último Grand Slam del 2024, con el US Open del 26 de agosto y del 8 de septiembre.

Y del 31 de agosto al 22 de septiembre, el fútbol contará con la realización del Mundial Femenil Sub-20 en Colombia.

Para septiembre, la LMB conocerá al campeón de su campaña 2024, cuando del 2 al 11 de septiembre se lleve a cabo su última secuencia del año, la Serie del Rey.

En octubre, “Las Grandes Ligas” tienen prevista la Serie Mundial, del cual saldrá el campeón de la MLB 2024.

En el fútbol, del 16 de octubre al 3 de noviembre, República Dominicana será sede del Mundial Femenil Sub-17.

Y en el automovilismo, la F1 estará pisando una vez más suelo “Tricolor”, con el Gran Premio de México que se realizará el 27 de octubre.

Para el penúltimo mes del año, la Women’s Tennis Association (WTA) estará cerrando su temporada con la competición del WTA Finals, el cual dará inicio el 4 de noviembre.

En el fútbol del cono sur del continente, se estará disputando la final de la Copa Sudamericana el 23 de noviembre, y de la final de la Copa Libertadores el 30 de ese mes.

Finalmente, el 8 diciembre, se celebrará la fecha 24 y última del campeonato de la F1, el Gran Premio de Abu Dabi.

Y del 14 al 18 de del último mes, estará haciendo su regreso al fútbol la Copa Intercontinental, torneo que se disputará con los clubes campeones de cada una de las confederaciones en el mundo.

As of 2024, there will be an annual FIFA club competition – the FIFA Intercontinental Cup.

The tournament will feature all current confederation premier club competition champions and concludes with a final at a neutral venue between the UEFA Champions League winners and the… pic.twitter.com/rIspRAl7Zq

