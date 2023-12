En el último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador contará con un nuevo libro, material que señaló recopilará sus experiencias políticas, cómo enfrentó adversidades y anécdotas de su administración.

Sobre el título del libro, López Obrador no ha querido revelar el nombre, pero señaló que está dedicado a los jóvenes y comentó que logró escribir alrededor de 20 capítulos contenidos en 900 páginas.

Aquí te contamos qué puntos estarán en el nuevo libro:

–Sobre sus experiencias políticas, cómo enfrentar los problemas y adversidades. Al respecto, López Obrador señaló que lleva 50 años de estar en la política y mantenerse activo en la lucha social.

–La importancia de ser perseverante y anécdotas con personajes relevantes de la historia de México y de América Latina.

-Contribución con la transformación de México, punto en el que abordará la revolución de las conciencias y señalará que dentro en su visión política está la no reelección, que no deben existir los maximatos, caudillismos y cacicazgos, así como que no cree en el “necesariato” como idea para continuar en el poder.

El documento final lo entregará el próximo martes 2 de enero a la editorial y será publicado en 2024. A lo largo de su trayectoria política, López Obrador ha escrito 19 libros. El último material publicado es “A la mitad del camino”, editado en 2021 y aborda los primeros tres años de su sexenio.