Durante el 2023, el cine mexicano tuvo una presencia importante en festivales nacionales e internacionales; recibió 849 premios y menciones honoríficas: 749 en festivales nacionales y 99 en certámenes internacionales. Totém, el más premiado y nominada al Oscar.



El filme más celebrado durante el año fue Tótem, dirigido por Lila Avilés, con 22 reconocimientos nacionales e internacionales; fue la película elegida para representar a México en los Premios Óscar y buscar la nominación a Mejor Película Internacional.

La historia, que ofrece una reflexión sobre la pérdida de un ser querido a través de la mirada infantil, contó con el apoyo del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (Eficine) en sus vertientes de Producción y Distribución.

Entre los premios más destacados se encuentran el Ecumenical Jury Prize, del Festival Internacional de Cine de Berlín; a la Mejor Directora, para Lila Avilés, en el Festival Internacional de Cine de Beijing. A nivel nacional obtuvo los reconocimientos a Mejor Largometraje Mexicano de Ficción, Mejor Dirección de Largometraje Mexicano y el Premio del Público, otorgados en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Cine documental hecho en México

El Eco, de Tatiana Huezo, obtuvo siete premios, entre los que destacan: Mejor Documental y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín, así como al Mejor Largometraje Documental y el Premio del Público a Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La cinta, que se desarrolla en una pequeña comunidad rural ubicada al norte del estado de Puebla, es una coproducción entre México y Alemania realizada con el apoyo del Programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) y del Sistema Creación (antes Fonca), a través de la vertiente Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Nuevas voces

Nuevas voces que enriquecen el cine nacional también han resaltado: Mamá (2022), del cineasta tsotsil Xun Sero, y Valentina o la serenidad (2023), de la directora mixteca Ángeles Cruz, han sido premiadas en Europa. Ambas producciones contaron el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (Ecamc).

El cine para las infancias obtuvo diversos reconocimientos en festivales de cine, a través del cortometraje producido por el Imcine La piñata, de Verónica Ramírez. Entre los premios que recogió se encuentran Mejor Cortometraje Latinoamericano en la Octava Edición de Mi Primer Festival celebrado en Perú, así como el Primer Lugar de la categoría 7-10 años ficción del Festival comKids de Brasil.

Reconocidas en el extranjero

También destacan los galardones obtenidos a nivel internacional por las cintas Adolfo, de Sofía Auza (Oso de Cristal del Jurado Joven, del Festival Internacional de Cine de Berlín), que contó con apoyo del Focine; Cuento de hadas, de Daniela Soria (Student Visionary Award, del Festival de Cine de Tribeca); Lumbrensueño, de José Pablo Escamilla (Bisato d’Oro for the Cinema to Come, del Festival Internacional de Cine de Venecia).

Cabe mencionar los dos premios Emmy obtenidos por la cinta La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, en las categorías de Mejor Película para Televisión y Mejor Actriz (para Karla Souza).