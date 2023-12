En Xicotepec de Juárez, el virtual candidato a la gubernatura de Puebla por parte de Morena, Alejandro Armenta Mier, reconoció el trabajo de David Huerta Ruiz, el cual se sumó a su equipo y será coordinador regional de la Sierra Norte contemplando los municipios de Xicotepec, Chignahuapan y Huauchinango.

En la convivencia del evento realizado, también nombró a Ricardo Reyes Hernández como coordinador distrital de la misma zona.

Al mismo tiempo que recordó la trayectoria científica de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asegurando que van a generar sus propios recursos naturales, y que, si bien los hidrocarburos son demasiado importantes, ya es hora de empezar a entrar a la parte de los derivados.

💪🏼En #Huauchinango, el corazón de las y los poblanos late fuertemente a la izquierda. ❤️

Liderados por la Dra. @Claudiashein 🫡 y siguiendo los pasos de nuestro fundador, en la 4T se trabaja con los preceptos de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. 🇲🇽… pic.twitter.com/JSVSWKH2VI

— Alejandro Armenta (@armentapuebla_) December 27, 2023