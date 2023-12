Debido a los problemas de conectividad con el internet, no se ha podido concluir con la instalación de las 4 mil alarmas sísmicas, pues van 2 mil 800, que es el 75 por ciento, ya que la mayoría son en escuelas y edificios públicos, pero para el 2024 se tendrán colocadas.

Así lo señaló, en rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien recordó que es un proyecto que vienen desde el 2021 con el entonces exmandatario Miguel Barbosa Huerta y se tenía un compromiso de que fuera en este año, pero no se concretó.

Explicó que durante el proceso de instalación se dieron cuestiones técnicas que no estaban contempladas, pues se ubicaron lugares en los que para que funcionen de manera eficaz se necesita tener buena señal de internet para que se reciba la información y a su vez sea transmitida.

“Es una de las deficiencias que se ha tenido, entonces como la mayoría están colocadas en escuelas y edificios públicos, estamos un poco en función de los calendarios de la secretaría, tiene que ser un consenso que se hace con los padres de familia y con los directivos de las mismas”, expresó.

Y es que, dijo, se tiene que llevar a cabo un proceso de capacitación para quienes las opere y si bien se ha avanzado, no está concluido, por lo que si bien ha tardado se tienen la intención de que en los siguientes meses del año que entra se pueda tener todas listas, pues faltan mil 200.

El secretario comentó que “es mejor” esperar para hacerlo bien y de manera precisa y no que se instalen y no funcionen como ocurrió en el sismo de semanas pasadas que, aunque estaban las alarmas colocadas, éstas no emitieron las señales.

Sistema abarca 152 municipios

Aquino Limón recordó que con esto se busca tener un sistema de alertamiento completo en 152 municipios, principalmente en la zona de la Mixteca Poblana, el valle de Serdán y el centro del estado, a fin de se pueda tener una mejor reacción cada vez que ocurre un movimiento telúrico.

Mencionó que la Coordinación Estatal de Protección Civil es la que está a cargo de este programa, en conjunto con la empresa proveedora, por lo que la encomienda que se tiene es que se concluya durante la presente administración.

Cabe resaltar que, en febrero pasado, Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dio a conocer que 143 municipios de Puebla presentan riesgo alto por sismos, como los registrados en septiembre de 2017, la mayor parte en la zona de la Mixteca.

Además de que hay 41 municipios con peligro alto y 16 muy alto por inundaciones; 65 con riesgo alto por deslizamiento de laderas; cuatro corren mayor peligro por estar en la zona de expulsión del Popocatépetl y 73 con riesgo muy alto por tormentas eléctricas.