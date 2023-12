Ante el inicio del periodo de precampaña, Alejandro Armenta Mier, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, reiteró que no habrá tolerancia a quienes aseguren la entrega de candidaturas para presidencias municipales o en diputaciones.

“Todos deben tener claro esto, les pido que no se dejen engañar, el proceso de elección de coordinadores es claro y corresponde a Morena, así como a los partidos de la mega coalición, PT, Partido Verde, Nueva Alianza Puebla, Fuerza por México, nadie más”, externó.

Sostuvo que su nombramiento como coordinador estatal es ejemplo de que las designaciones parte de un proceso democrático guiado por los principios de competitividad y equidad de género impulsados por Morena, así como el PT y PVEM, partidos que configuran la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

En ese sentido, Armenta Mier exhortó a quienes sean objeto o reciban alguna promesa, denuncien estos actos indebidos ante las instancias legales y partidarias en la página https://alejandroarmenta.com.mx/haz-tu-denuncia/, a fin de evitar cualquier irregularidad.

Sostuvo que quienes coinciden con los principios humanismo mexicano, no recurren a este tipo de prácticas y defenderán al lado de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial, mantendrán intacto el lema de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Finalmente, señaló presentará a los integrantes del equipo que lo acompañará el periodo de precampaña establecido del 25 de diciembre al 4 de enero, así como en la etapa de intercampaña y la campaña oficial, la cual arrancará el 31 de marzo y concluirá el 29 de mayo.