La vieja política no regresará al país, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no “está preocupado”, pues la elección de 2024 permitirá un cambio con continuidad; afirmó que su gobierno sentó las bases de la transformación.

“Estoy optimista, no soy preocupado, pesimista de que ya vamos a terminar nosotros y que ya todo no se va a frenar, se va a detener, se va a volver a la antigua política, a la vieja política, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. No, estoy convencido de que va a haber continuidad con cambio”.

Durante la conferencia de prensa que ofreció desde Salina Cruz, Oaxaca, el mandatario dijo estar satisfecho del trabajo emprendido para establecer un cambio en México, aspecto que -infirió- debe de cuidarse.

Cuestionado sobre la posibilidad de mantenerse en la presidencia o de continuar activo en la política, López Obrador afirmó que aunque habrá quienes continúen en sus cargos, respetarán su decisión de concluir su mandato en octubre de 2024, pues -aseveró- es partidario del “sufragio efectivo».

“Yo sé que me van a respetar y sí me voy a jubilar, me voy a retirar, por varias razones, primero porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no creo en el necesariato, es decir que uno es insustituible”.

Flujo migratorio con orden

Tras la comunicación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, serán reforzadas las medidas de contención en el flujo de migrantes para establecer un orden, expresó López Obrador.

El presidente reconoció el crecimiento en el tránsito de personas, por lo que expuso que los gobiernos de México y Estados Unidos deben colaborar para atender esta situación, la cual refirió, en estos momentos, está siendo extraordinaria.