El Colectivo Regresando a Casa Morelos, desde el memorial de víctimas en el centro de Cuernavaca, denunció la desaparición de al menos 20 carpetas de investigación en la fiscalía estatal encabezada por Uriel Carmona Gándara, recientemente desaforado por el congreso federal.



Lorena Reza Garduño, hermana de Juan Carlos Reza Garduño, desaparecido en Cuernavaca el 26 de septiembre de 2007, quien forma parte de este colectivo, denunció que al acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), para conocer el avance en su caso, le informaron que la carpeta de investigación se encuentra extraviada.

Esta situación se repite en 19 de los casos que llevan los miembros del Colectivo Regresando a Casa Morelos, quienes insistieron que esta Navidad no hay nada que celebrar, mientras colocaban esferas con los rostros de sus familiares desaparecidos en el memorial frente al Palacio de Gobierno durante el jueves 21 de diciembre.

“Tenemos sillas vacías en nuestras casas y venimos a poner aquí unas esferas con el retrato de nuestra familia que al final es un poco de lo que nos fortalece para seguir adelante en esta lucha. Lamentablemente, el colectivo ha ido creciendo más por personas que se acercan porque ya no tienen la confianza de ir a la fiscalía a poner una denuncia”, lamentó Reza Garduño.

Por su parte, Trinidad Nieto Cuevas, madre de Joel Sánchez y hermana de Tilo Nieto Cuevas desaparecidos junto con su nuera en septiembre del 2011, relató que pese a reportar su desaparición “nunca nos han hecho caso hasta ahorita que me integré a este grupo Regresando a Casa y me imagino que con la unión de mis compañeras aquí del grupo tal vez lo hagan porque de uno en uno, no nos hacen caso”.

“El llamado es el que siempre hacemos, cada que estamos aquí y cada que estamos en todos los lugares, pero parece que le hablamos a nadie, porque no escuchan, porque no se dan cuenta que estamos acá las familias, que nos hace falta nuestro ser querido, que son personas que tiene derecho a estar aquí, que tienen derecho a seguir con su vida y lamentablemente no están y las autoridades parece que no les importa”, reiteró Reza Garduño.

Respecto a la Comisión de Búsqueda del Gobierno del Estado, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunciaron que tampoco los ha convocado para realizar los trabajos de búsqueda, por lo que lamentó que desde que fue presidente municipal, no ha atendido la exigencia de localización con vida de sus seres queridos.