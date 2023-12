No hay campaña ni elección fácil: Armenta

Este lunes, se llevó a cabo el brindis y comida de fin de año del Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, Alejandro Armenta, con los medios de comunicación en el salón El Recuerdo en Rancho Colorado en Puebla Capital.

Ante una nutrida asistencia, Armenta hizo uso de la palabra, donde trazó el calendario de las actividades partidistas de este fin de año y el próximo en pos de la gubernatura de la Entidad y enseguida pronunció frases que lo retratan como político, como las siguientes:

-He aprendido que, si logras un propósito en la vida para encabezar un proyecto, hay que incorporar a las personas. He aprendido mucho a los 54 años de edad y 34 de caminar en la política. Soy mixteco, nací en Izúcar de Matamoros y me crie en Acatzingo.

-No hay soberbia de mi parte, he aprendido que las elecciones solamente se ganan en equipo.

-Tampoco hay que despreciar a la competencia, ni a los adversarios. No hay campaña ni elección fácil. Los competidores que aspiran a puestos tienen operadores y grupos de apoyo.

-No hay que menospreciar a la competencia y la capacidad de operación de las diversas fuerzas políticas.

- Publicidad -

-En una elección hay factores internos y externos, que los expertos le llaman exógenos y endógenos. En lo interno hay que fortalecer la unidad en MORENA y en lo externo presentar un frente organizado, como la coalición MORENA, PT, PVEM, PANAL y Fuerza por México, para enfrentar cualquier tipo de imprevistos.

-Mis estudios de Administración Pública en la BUAP, me han hecho administrar el tiempo. Un sexenio de Gobierno dura 2 mil 300 días. Hay que estar preparados para gobernar, cumplir y salir.

-En mi permanencia en la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República coloqué un reloj digital que marcó 360 días. Lo puse porque hay que estar conscientes de que el poder marea y transforma las mentes débiles.

-Publicidad-

-Lo instalé para cumplir con la Agenda Legislativa y estar preparado para salir sin dejar de resolver los problemas y atender a las personas.

-Desde hace tiempo he soñado con ser el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Nunca dudé del respaldo que tengo de los poblanos. Es certeza, no es arrogancia ni soberbia. Creo en la democracia.

-En el pasado, en tiempos del sistema monolítico, no fui corrupto ni dañé a nadie. Ahora, estoy contento de estar del lado correcto de la historia.

-Fui formado en la BUAP, soy nacionalista y comparto la visión inclusiva de la precandidata presidencial de MORENA, Claudia Sheinbaum. No tengo extravío ideológico.

-A Puebla le va ir bien con la Cuarta Transformación. Hay que abrir el partido de MORENA a los militantes y cuadros de otras fuerzas políticas, pero con respeto a la militancia y a los fundadores.

Hasta aquí la postura de Alejandro Armenta, antes del inicio de la precampaña oficial del 25 de diciembre al 3 de enero.

LA VISITA DE CLAUDIA SHEINBAUM

En su visita de tres días en el estado de Puebla, Claudia Sheinbaum se reunió con 50 mil militantes y simpatizantes, a quienes llevó el mensaje de unidad a favor de la Cuarta Transformación, junto con Alejandro Armenta, Coordinador de Defensa de la 4T en el Estado.

En su paso por tierras poblanas, Sheinbaum Pardo sostuvo encuentros con la militancia de Acatlán de Osorio, Tehuacán, Atlixco y Amozoc, donde destacó que la continuidad de la 4T se tratará de seguir fortaleciendo la economía, los programas sociales y obras de infraestructura como es el caso de la recuperación de los trenes de pasajeros.

Durante su visita, Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada de Alejandro Armenta, Coordinador de los Comités de la Cuarta Transformación en Puebla, quien aseveró que la mega coalición hecha en el estado, conformada por Morena, el PT, el PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México será la clave para defender el futuro de los poblanos y poblanos, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

ACCIONES DE AGUA DE PUEBLA

Diversas acciones realiza la empresa Agua de Puebla Para Todos en su compromiso constante por mejorar los servicios hídricos en Puebla Capital y dar continuidad al programa de inversión para mejorar el abasto de agua.

En el Centro Histórico, Agua de Puebla para Todos lleva a cabo los trabajos de Automatización e instalación de equipo de vanguardia con Telemetría, para avanzar en la Sectorización del Sistema de Distribución en esa parte de la ciudad y permitir con ello la mejora sustancial del servicio de agua potable en la zona centro de Puebla Capital.

Se inició la obra de sustitución de la Línea de Conducción Acacias, sobre la avenida 11 sur, en la colonia Castillotla, lo que permitirá eliminar las fugas y mejorar la presión, la continuidad, la calidad y el suministro de agua potable, beneficiando directamente a más de 2 mil 500 usuarios en una primera etapa y de forma indirecta a más de 100 mil habitantes de la zona sur de la ciudad. La inversión para esta obra asciende a 10 millones de pesos.

En otro tema, Agua de Puebla para Todos fue una de las empresas ganadoras en el país, de los Premios al Financiamiento de Proyectos e Inversiones en Infraestructura 2023 que otorga Latin Finance, por su crédito logrado para los rubros de agua potable y saneamiento, en beneficio de 1.7 millones de habitantes que atiende en Puebla capital y zona conurbada, en su área de cobertura, donde a finales de 2024 habrá invertido más de 2 mil 200 millones de pesos.

Finalmente invita a los usuarios de agua potable, drenaje y saneamiento a aprovechar las últimas 2 semanas del Pago Anual Anticipado 2024 con tarifas del 2023 y mantenerlas durante todo el año próximo, sin incremento alguno y podrán participar en los 2 sorteos, el primero de medio millón de pesos en efectivo que se llevará a cabo el próximo 5 de enero y en el segundo sorteo que será en abril se rifará un auto.

J.J. ESPINOSA ESTÁ DE REGRESO

José Juan Espinosa anunció que participará activamente en el proceso electoral 2024, toda vez que, el viernes pasado, el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas que se encontraban en la Auditoría Superior del Estado (ASE) de su administración en San Pedro Cholula.

En un video que difundió en sus redes sociales oficiales, José Juan Espinosa recordó que, en su momento, la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), de forma perversa y por órdenes del ex Gobernador Miguel Barbosa Huerta, secuestró sus cuentas para sacarlo de la contienda electoral en 2021. Aclaró que el tiempo le dio la razón.

FORTALEZA DEL PRI EN EL INTERIOR

En reunión con la militancia priísta y de los partidos que conforman la coalición Mejor Rumbo para Puebla, integrada por el PRI, PAN, PRD y PSI, el Presidente del Comité Estatal tricolor, Diputado Local Néstor Camarillo Medina, aseguró que la alianza entre partidos es fuerte y sin embargo, debe existir trabajo en equipo, unidad y humildad.

Camarillo encabezó eventos multitudinarios el fin de semana pasado en Venustiano Carranza, Tehuacán y Zacapoaxtla, junto a liderazgos regionales.

Aseguró que los partidos que forman parte de la coalición, tienen las mismas condiciones de competencia y la capacidad necesaria para regresar a la ciudadanía las obras y servicios que ha perdido con los gobiernos de MORENA.

En fin, como dice la copla española:

Si quieres subir al cielo

tienes que seguir bajando

hasta llegar al que sufre

y darle al pobre la mano.

[email protected]