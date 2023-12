La alcalde de Cuauhtémoc en Ciudad de México, Sandra Cuevas reiteró que, por congruencia, no se unirá a Morena; también anunció que presentara su organización política el 15 de enero del 2024, el cual, aseguró, se convertirá en partido político para el año 2025.

Durante una conferencia de prensa en el Salón de Cabildos de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, informó que la organización política estará encabezada por ella y una segunda persona, cuyo nombre no precisó.

También informó que ha mantenido conversaciones con Movimiento Ciudadano y otros partidos, sin embargo, definirá su rumbo político en 2024 hasta el lunes 22 de enero, mientras se mantiene abierta a las conversaciones con los partidos.

“Aquí quiero ser muy clara: he recibido la invitación de distintos partidos políticos, de todos los partidos políticos, para poder seguir dentro de la vida pública de México. No he tomado una decisión final, sigo escuchando a la gente. No quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente.”, añadió.

Esto, luego de que en enero de este año, se descubrió en las oficinas de la Alcaldía Cuauhtémoc panfletos en contra de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo;, la cual fue calificada como parte de la guerra sucia que el PAN emprendió en contra de la Morenista.

Descarta apoyo a Sheinbaum

Al respecto, descartó unirse a Morena o a la alianza a favor de Sheinbaum Pardo conformada por el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, reiteró: “el alcalde Rubalcava tiene su proyecto político. Él tiene muy claro lo que sigue para él, pero él es él y yo soy yo”, declaró.

Reiteró que “lo dije desde el principio y no puedo ser incongruente, no puedo apoyar en 2024 un proyecto del que no me siento parte”, marcando distancia con Morena, partido con el que ha tenido conflictos durante su polémica gestión de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Por su parte, Adrián Rubalcava, quien se presentó durante la conferencia de Cuevas, le refrendó su apoyo. “Vengo a refrendarte con claridad que sigues contando conmigo en todo, que si bien es cierto hemos conformado una alianza, tú determinarás tu ruta política”, apuntó.