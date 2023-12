El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en muchas ocasiones: démosle oportunidad a los jóvenes en la política. Y es que, en nuestro país, venimos de una forma de hacer política donde las generaciones más grandes son las que van consolidando un proyecto.

Es decir, van colocando perfiles, haciendo alianzas, propuestas y, términos generales, definiendo el rumbo de nuestro país, para bien o para mal. Tal es el caso de los gobiernos neoliberales, dónde se privatizó las empresas del estado y se fue deteriorando las condiciones de los trabajadores, además de que a los jóvenes de aquel entonces se les fue relegando.

¿Qué resulto de eso? Que los niños o pubertos de aquel entonces, hoy se vean con el cinturón más apretado, si haber podido a entrar a una universidad o abandono de la carrera, a laboral sin prestaciones, a no poder dejar un patrimonio a las generaciones venideras, etc, etc.

Además de que se orquestó una campaña para desprestigiar a los jóvenes, llamándoles “Ninis” de formas despectiva y ocultando el problema de que ya no había oportunidades para que la juventud saliera adelante. A lo jóvenes se les veía como el futuro, pero de la sumisión.

Con Andrés Manuel López Obrador eso cambió. Ahora los jóvenes ya tienen más oportunidades de estudiar mediante una beca que otorga el gobierno federal; o en su defecto, está el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, dónde aquellos que ya no quisieron continuar con sus estudios o no encuentran trabajo, puedan inscribirse como aprendices y recibir un salario mínimo por cumplir una jornada semanal de 40 horas.

En ese tenor es que surge la propuesta, en Puebla, de un grupo de jóvenes llamada Pueblo Organizado, con la que buscan hacer una agenda que revierta la precariedad laboral en el estado, desigualdad en acceso a la educación, conflictos en servicios del agua y privatización, entre otros temas.

La finalidad del proyecto es impulsar ideas más ‘frescas’ pero también que tenga incluya nuevas formas de hacer política, de acuerdo a los principios que enarbola el partido del presiente, Morena. Por lo que el reto sería que se garantice los espacios a los jóvenes, pues no sólo sostendrían el proyecto, sino que podrían dar un empujón hacia delante al proyecto de nación.