La SMT suspenderá provisionalmente la concesión de la unidad 2 de la ruta UTP, que atropelló y mató a dos mujeres de la tercera edad, mientras que el chófer será imputado por homicidio culposo; el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió investigación a fondo.

Lo anterior, durante rueda de prensa de este martes en el edificio ejecutivo del Centro Integral de Servicios (CIS), donde el mandatario poblano catalogó como lamentable este hecho, por lo que como gobierno estatal “deben seguir apretando” a través de Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) para que se mejore el servicio.

Dijo que los accidentes se dan en todos los modelos de transporte, pero en este caso “los lastima” porque se trata de una concesión otorgada por el estado, aunque es responsabilidad del operador y del dueño, pues no se puede cuidar a todos en sus recorridos.

Por ello, pidió a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) ser firme en la revisión de los exámenes, licencias y permisos que se den para la operación de las unidades en Puebla capital y el estado, por lo que si se tienen responsables de estos hechos se procederá conforme a la ley.

“Sí tenemos que seguir abonando en una mejora del transporte público, asumiremos la responsabilidad que nos toca como gobierno, pero la conducción de las unidades es de los operadores y se tiene que retirar la concesión, que se quite, no tenemos problema con eso”, expresó al tiempo de afirmar que no habrá aumento de la tarifa.

Por su parte, el titular de la SMT, Omar Álvarez Arronte, señaló que los hechos ocurrieron en la 18 Poniente y 7 norte del Centro Histórico, en los que se vio involucrada la unidad 2 de la concesión UTP11080 con placas de circulación 656029-S.

El funcionario estatal agregó que el conductor está puesto a disposición de las autoridades, además de que se le suspenderá la licencia mercantil, como lo marca la ley y el reglamento del transporte.

«Una vez que el Ministerio Público lo solicite y haga de conocimiento de la situación jurídica del responsable de iniciará como medida de seguridad la suspensión provisional de la concesión y la suspensión de la licencia del conductor», remarcó.