La iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) planteará que los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participen en la elección por voto popular para continuar en el cargo, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa, precisó que está trabajando la propuesta que enviará al Congreso de la Unión; la presentación de este proyecto está previsto para febrero de 2024 y contempla que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, además de la creación de un tribunal que revise la actuación de estos funcionarios y la figura de revocación de mandato de estos cargos.

Aunque López Obrador apuntó que la iniciativa de reforma está siendo analizada y planteada por un grupo de expertos, fue cuestionado sobre la posibilidad de mantener la actual integración del pleno de la SCJN, a lo que refirió que los ministros podrán participar en la elección por voto popular.

“Yo estoy porque no se elimine a nadie, que puedan participar en la elección, se establecen las reglas y si están en funciones nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúen o no, no es quitarlos, sino que sería el pueblo”, respondió.

El presidente señaló que este mismo modelo aplicaría para jueces y magistrados. Asimismo, reiteró que para combatir la corrupción que existen al interior del PJF, lo mejor es que el pueblo elija quienes deben ocupar esos cargos y tener bajo su responsabilidad la impartición de justicia.

Señaló que quienes están en estos cargos “están divorciados del pueblo” y se consideran una elite. Incluso sostuvo que las resoluciones que aprueban han favorecido a una minoría, a la delincuencia organizada y a los llamados delincuentes de «cuello blanco”.

Decisiones del Tepjf son antidemocráticas

Los integrantes del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación (Tepjf) han emitido sentencias antidemocráticas, como sucedió con la anulación de las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, expresó el mandatario federal.

- Publicidad -

El presidente aclaró que no opinaría sobre la renuncia a la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero sostuvo que no confía en quienes están al frente de esta institución electoral ya que actúan por “consigna” y que son como los integrantes del Poder Judicial de la Federación.