Alrededor de 3 mil corredores de México y el mundo participaron en el segundo medio maratón Puebla 2023, que organizó el gobierno municipal como parte de la última carrera del año; en el pódium de los 21 kilómetros quedaron Inés Sarahí Zárate Gil y Marco Antonio Martínez Salvador.

Con la participación de atletas nacionales de Veracruz, CDMX, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Nuevo León, así como internacionales de Alemania, Holanda, Colombia, Perú y Estados Unidos, se llevó a cabo la competencia.

Al evento acudieron Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la Ciudad, y Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, quienes se unieron a la carrera.

En la categoría de 21 kilómetros, el pódium en la rama femenil fue ocupado por Inés Sarahí Zárate Gil, No. 2135, tiempo 1:29:26:19; Claudia Eloísa Aguilar, No. 1040, tiempo 1:30:45:45; y Erika Zúñiga Vara, No. 1329, tiempo 1:36:20:88.

En tanto, los hombres que se quedaron con los primeros sitios fueron Marco Antonio Martínez Salvador, No. 81, tiempo 1:09:01:38; Hugo Romero Méndez, No. 2117, tiempo 1:09:12:86; y Tomás Luna Domínguez, No. 2170, tiempo 1:11:58:60.

En la categoría de 10 kilómetros, los primeros lugares de la rama femenil se los llevaron Isabel Bolívar Flores, No. 2095, tiempo 43:26:95; Anahí López Tecuapacho, No. 2169, tiempo 43:39:45; y Mónica Navarro García, No. 1297, tiempo 44:35:19.

Mientras, en la varonil la gloria fue para Luis Fernando Herrera Palacios, No. 2156, tiempo 35:18:03; Axel Uriel Arizpe López, No. 1532, tiempo 35:37:78; y Mauro Merino Europa, No. 407, con tiempo de 39:25:48.

Por último, en la categoría de 5 kilómetros, las participantes más veloces fueron Brenda García Carrillo, No. 1178, tiempo 20:16:9; Ana Lilia Acuña Cruz, No. 1336, tiempo 22:27:43; y Jaquelina García Melo No.384 tiempo 22:40:15. Y los más rápidos fueron Arturo Hernández Salgado, No. 1304, tiempo: 16:15:46; Roberto Cázares Miranda, No. 791, tiempo: 17:06:20; y Alfredo Velázquez Hernández, No. 2196, con tiempo de 17:13:44.

Este evento, que tuvo como escenario el zócalo, las calles del centro de Puebla y Los Fuertes de Loreto.