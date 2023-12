El colectivo “Chicas De La 14 A.C.” (CDHL 14), a través de su presidenta, Mariela Yazmín González Galindo, denunció en entrevista con este medio, que hubo abuso por parte de los ministeriales durante el cateo ejecutado el pasado jueves por lo que piden entablar una mesa de diálogo.

Yazmín González Galindo declaró que como colectivo no niegan que haya trata de personas, pero que dentro del colectivo no, por lo que no hay motivos de persecución y pues buscan trabajar de la mano con la fiscalía. Aclaró que todas las mujeres que pertenecen al colectivo son trabajadoras sexuales autónomas.

Contó que cuando llegan a detectar un caso de trata de personas, ellas mismas toman acciones; sin embargo, han tenido experiencias desafortunadas cuando una vez detuvieron a un tratante que posteriormente fue liberado.

Nos compartió su versión de los hechos, en la que señala que nunca hubo claridad a la hora de realizar el cateo pues “primero dijeron que, para rescatar a una menor, luego que, por trata de personas, pero que en ningún momento presentaron la orden de cateo”. En la zona de la 12 poniente trabajan alrededor de 25-30 trabajadoras sexuales -añadió-, de las cuáles 16 fueran las agredidas el pasado jueves.

Señaló que los agentes no iban bien identificados “sólo una camioneta traía los logos de la fiscalía; las otras no veían hasta sin placas. En total eran 4, dos minivans y dos de batea”, declaró, al mismo tiempo añadió que de los vehículos descendió personal vestido de negro que agredieron físicamente a las jóvenes, sustrajeron pertenencia y credenciales de elector; además de dañar el sistema de vigilancia donde se llevó a cabo dicho evento.

📣 | Trabajadoras sexuales exigen respeto total a su labor y denuncian agresiones durante cateo de la @FiscaliaPuebla.

Solicitan atención a sus casos, devolución de credenciales y legalización del #TrabajoSexual 📲Visita https://t.co/4yyt0kfq05 pic.twitter.com/mafW7UZXTB — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 15, 2023

El colectivo CDHL 14 desde hace unos meses se encuentra trabajando con el ayuntamiento de la capital, han realizado diversas mesas de diálogo además de cursos de empoderamiento. La suma de trabajadoras autónomas es de alrededor de 100.

Este viernes el colectivo salió a manifestarse para señalar los actos y pedir que se les regresaran sus identificaciones. Se conglomeraron en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la FGE, dónde fueron recibidas por su titular, misma que se comprometió a darle a la investigación; no obstante las identificaciones no fueron entregadas.