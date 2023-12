¡Prueba suerte! Lotería Nacional ofrece 395.5 mdp en tres sorteos

Una bolsa de 395.5 millones de pesos y premios en especie como un palco del Estadio Azteca y cuatro camionetas son parte de los premios considerados en los tres sorteos que la Lotería Nacional realizará para finalizar el 2023.

Para cerrar el año, este diciembre, la entidad de la suerte tiene tres sorteos con atractivos premios y reintegros, cuyos recursos están destinados a contribuir con los programas del gobierno de México, por lo que su trabajo sigue estando a favor de los que menos tienen.

El primero de los juegos corresponde al Gran Sorteo Especial 282, a celebrarse el próximo martes 19 de diciembre a las 19:00 horas, tiene premios tanto en especie como en efectivo. Contará con la emisión de 3 millones de billetes con numero único (del 0,000,000 al 2,999,999), por lo que al adquirir un cachito de 100 pesos es posible ganar un premio completo.

El valor total de premios en especie y efectivo es de 146 millones 358 mil pesos y es una labor interinstitucional entre el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Lotería Nacional,

Los ocho premios en especie incluyen:

• Un palco en el Estadio Azteca. Derechos de acceso y uso. Nivel bajo, con veinte asientos y cuatro lugares de estacionamiento con valor de 25 millones 85 mil pesos.

• Cuatro camionetas:

-Una Pick up Chevrolet Sierra 2020 color azul, con costo de un millón 43 mil pesos.

-Una Suv Dodge Durango 2020 color blanco, con costo de 990 mil pesos.

-Una Pick up Ram Lone Star 2020 con costo de 625 mil pesos.

-Una Pick up Mazda 2020 color blanco, con costo de 576 mil pesos.

- Publicidad -

• Tres cuatrimotos nuevas marca Stels Guepard 2018, una con valor de 193 mil pesos y dos con costo de 172 mil pesos

En cuanto a los premios en efectivo, será entregados cinco premios de 10 millones de pesos, cinco premios de 5 millones de pesos, cinco premios de 2 millones 500 mil pesos; además de 299 mil 999 reintegros para los números cuya última cifra sea igual a la del premio principal.

El segundo sorteo Gordo de Navidad 2023 será el próximo domingo 24 de diciembre a las 20:00 horas, con un premio mayor de 204 millones de pesos en cuatro series. El costo del cachito es de 20 pesos y el cachito que resulte ganador podría obtener 2 millones 550 mil pesos. En caso adquirir una serie con costo de 2 mil 400 pesos, el premio es de 51 millones de pesos.

-Publicidad-

En cuanto al tercer sorteo Magno de Año Nuevo 2024, los ganadores se conocerán el 31 de diciembre y tiene una bolsa de 104 millones de pesos en cuatro series.

El costo del cachito es de 120 pesos y con uno de éstos puede ganarse un millón 300 mil pesos, si adquiere una serie con costo de 2 mil 400 pesos el premio principal es de 26 millones de pesos.

Los cachitos y series de los tres sorteos están a la venta en los más de 11 puntos de venta en todo el país y en alegrialoteria.com

Todos los sorteos de Lotería Nacional cuentan con transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional (youtube.com/@LN__Tradicionales).