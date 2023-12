Ante el anuncio del gobierno de Javier Milei de establecer medidas contra posibles protestas por la política económicas aplicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo argentino a “no caer en provocaciones” y a recurrir a la resistencia pacífica.

Ayer, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich anunció las medidas que contienen nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público, entre ellas sanciones económicas y la creación de un registro de las organizaciones que respalden en cierre de calles.

Ante esto, López Obrador exhortó a los argentinos a no exponerse a las sanciones; no obstante, dijo que esto no debe entenderse como una forma de no protestar, sino que de regresar a las lecciones de no violencia de Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela.

“Que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica, no hay que exponerse, evadir el acoso, pero eso no significa no protestar”, sostuvo en su conferencia de prensa realizada en Campeche.

Aunque López Obrador señaló que no puede opinar mucho sobre la situación en Argentina, apuntó que las políticas económicas anunciadas por Milei es regresar a medidas que no funcionaron y que aplicó el expresidente Carlos Menen.

“Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó, ya lo aplicó el finado expresidente (Carlos) Menem, es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo (Carlos) Salinas, es lo mismo nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro, pero es lo mismo”.