Mexicano Juan Toscano, regresa a NBA con Sacramento

Juan Toscano-Anderson, quien pasara a la historia como el primer mexicano campeón de la National Basketball Association (NBA), anunció su regreso a la máxima liga del baloncesto estadounidense, ahora como jugador de los Sacramento Kings.

Este viernes 15 de diciembre, a través de sus cuentas en redes sociales, los Sacramento Kings presentaron a su nuevo refuerzo de cara a este cierre del 2023 e inicio del 2024. Se trata del alero mexicano, Juan Toscano-Anderson, quien se estaría uniendo al equipo con un contrato por un año.

De esta manera, Toscano-Anderson estará viviendo una segunda etapa dentro de la NBA. Y es que cabe recordar que previamente, 2019 había hecho su primera incursión con el cuadro de Golden State Warriors, mismos con los que conquistaría el título de la temporada 2021-22 y con los que se llevó el 2° Lugar de concurso de clavadas en 2022. Posteriormente, para la campaña 2022-23 pasaría a Los Angeles Lakers y luego a los Utah Jazz como parte de un intercambio.

Undrafted out of Marquette in 2015, a stop in the NBA G League and now NBA CHAMPION in Year 3… Juan Toscano-Anderson! #NBA75 pic.twitter.com/o2zW5nX1Ip

— NBA (@NBA) June 17, 2022