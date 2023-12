Eduardo Castillo busca reelección como diputado local de Acatlán

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, confirmó su búsqueda por la reelección como diputado representante del Distrito 23 en Acatlán de Osorio.

En entrevista, comentó que se registró para cumplir con el trámite y tiempos establecidos, sin embargo, destacó que será Morena quien decida la aceptación o no de su reelección o en dado caso, ocupe algún otro puesto.

También dejó en claro que no busca la candidatura a la alcaldía del municipio de Acatlán de Osorio por parte del partido.

“Como trámite o requisito hice un registro a dónde pueda reelegirme, competir o participar no depende de mí, depende de mi partido, si mi partido dice que no hay chance para Eduardo aquí me quedaré. No es mi afán ser presidente”, declaró.

En otras cuestiones, expresó que más de la mitad de los legisladores de Morena buscarán una candidatura el año que viene, ya sea para una cuestión de reelección o presidencia municipal.

«Más de la mitad van a participar en procesos electorales, en funciones municipales, en reelecciones, en funciones federales, alguno que otro al senado. (…) Por ahí del 3 o 4 de enero les estarán diciendo tú si pudiste tú no, ahí vienen de regreso algunos compañeros», indicó el presidente del Congreso Local.

- Publicidad -

Escrito por: Adolfo Sebastián S. Carvajal.