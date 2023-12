Con motivo de su primer informe como gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina se presentó ante el pleno del congreso para dar su mensaje político. En él, el mandatario estatal pidió a los legisladores evaluar su gobierno con objetividad y no permitir que ningún partido los divida, pues sólo con unidad Puebla podrá progresar.

Céspedes Peregrina lleva un año como gobernado, debido al deceso del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, por ello desde el congreso del estado sentenció que no tiene temor en reconocer sus errores, no obstante, debes revisarse entre todos, en el sentido que no se deben deslindarse todos los actores políticos, pues sólo con la verdad se podrá cuidar a Puebla pues “todos somos una familia”.

#InformeSergioSalomón || En su mensaje político, el gobernador @SergioSalomonC, sentenció que no tiene temor al reconocer las áreas de oportunidad "somos humanos y asumimos nuestros errores" y pidió actuar con objetividad para que, entre todos, se revisen dichos retos. Dijo que… pic.twitter.com/ukzpfQL5W0 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) December 14, 2023

Exigió que se debe reconocer el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) que se integraron a las tareas de seguridad pública, así como el papel de la Fiscalía General del Estado.

Después de entregar el Informe al presidente de la cámara local, Enrique Rivera, agradeció por la confianza que le brindo cada uno de los diputados al ser electo por ellos como gobernador sustituto y que, en reciprocidad, los legisladores tienen las puertas abiertas para atender cualquier demanda.

Terminó citando a Juan de Palafox y Mendoza “quién es el hombre o la mujer, la mujer o el hombre que, de acuerdo a la circunstancia que vive nuestro estado, puede ser la mejor persona para servirle al pueblo”.

No seamos rehenes de la descalificación

Por su parte el presidente del legislativo y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Guevara, dijo que no se equivocaron al colocar a Salomón Céspedes como gobernador. Dijo que en la actual administración Puebla ha avanzado y eficientando el uso de los recursos públicos, lo que beneficia a la transformación.

- Publicidad -

Resaltó que los resultados se deben a la reconciliación y armonía en la que viven los poblanos; además, indicó que gobernar un estado como Puebla implica escuchar a todos. No obstante, pidió no caer en la descalificación y actuar con prudencia y unidad pues es responsabilidad histórica de los legisladores.