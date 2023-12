Un mexicano entre los clasificados a octavos de Champions

La Champions League, luego del cierre de la fase de grupos, conoció a los 16 equipos que disputarán su ronda de octavos de final. El mexicano, Hirving “Chucky” Lozano, y su club, el PSV Eindhoven, han dicho presente para dicha instancia.

Este miércoles 13 de diciembre, se celebraron los últimos partidos de sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2023-24. En ella, terminaron de definirse los últimos invitados para las fases finales del máximo torneo de clubes de Europa.

Es así que como líderes de grupo han avanzado a los octavos de final del torneo equipos como Bayern Múnich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City y el Fútbol Club Barcelona.

Ahora, como clasificados a octavos en calidad de segundo lugar estuvieron clubes como el Copenhague, el PSV Eindhoven del “Chucky” Lozano, Napoli, Inter de Milán, Lazio, París Saint-Germain (PSG), RasenBallsport Leipzig y Porto.

Round of 16 teams confirmed ✅

Who are you backing? 👀#UCL pic.twitter.com/40ii5lRtR6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023