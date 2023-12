El aspirante a la coordinación municipal de Puebla de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación (4T), José Chedraui Budib, sostuvo que llegó a Morena, porque hay democracia y no “dedazo” como tiene el PRI para candidaturas y que este partido ignora a militantes.



En entrevista con Ángulo 7, aseveró que su inscripción al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue una decisión difícil, ya que comulga con los principios de “no robar, no mentir y no traicionar», valores que tiene inculcados en su familia.

Puntualizó que su proyecto político para buscar ganar la coordinación municipal y que a la postre será la candidatura morenista a la alcaldía poblana, se basa en el principio de unidad, donde todos caben y que tiene como objetivo beneficiar a los ciudadanos, porque no está de acuerdo que solo el 42 por ciento de las calles tenga alumbrado público, además que el zócalo esté iluminado y las colonias y juntas auxiliares carezcan de ese servicio.

Indicó que en Morena encontró un proceso democrático, que es la encuesta para determinar a quién será el coordinador municipal de los Comités en Defensa de la 4T, al cual se inscribieron en total 34 ciudadanos con la misma aspiración.

Comentó que a los morenistas ofrece inclusión y equipo en su proyecto, por lo que se ha sentado con algunos militantes, ya que es importante para él tener la visión de un Puebla del futuro, al tiempo de admitir que tres años para una autoridad municipal no son suficientes para cumplir metas, pero que, por lo menos se deben dejar sentadas las bases, para que quien llegue después pueda tomar esa continuidad y darle la transformación a la ciudad.

Dejó en claro que si no es el elegido en la encuesta para la coordinación municipal se sumará al que gane, para alcanzar el segundo piso de la transformación, el cual llegue a todos y no solo al Centro Histórico.

Encuentro con AMLO

Sobre la reunión donde estuvo con otros empresarios y a la cual asistió López Obrador, ocurrida en semanas anteriores, Pepe Chedraui, como es conocido, explicó que se trató de una comida que cada mes hacen algunos y a la cual dos o tres veces al año asiste el mandatario, con quien tocó el tema de sus aspiraciones, “pero fue muy por arriba de las cosas, no fue un tema directo, sino únicamente un saludo con el presidente”.

Al igual, destacó que el acercamiento con las dirigencias estatal y nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es para que conozcan su proyecto y lo respalden, situación que también busca con otros institutos políticos y empresarios, porque no puede lograr un voto de calidad sino lo conocen, pero lo importante para él será tener el acercamiento con la gente.

El también empresario, quien resaltó que siempre ha vivido en la capital poblana como el resto de su familia, reiteró que el acuerdo entre los aspirantes es priorizar la unidad y hacer equipo, por lo que anticipó que en los próximos días podría darse la reunión de los 34 aspirantes.

Vaticina derrota del Frente

Reiteró que el rival a vencer es Morena en las elecciones de 2024, más allá de quienes sean los abanderados, con lo que vaticinó que el Frente Amplio Por Puebla, encabezado por el PAN y que tiene a Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña para contender por la gubernatura y alcaldía poblana, respectivamente, perderán.

Agregó que, a diferencia de Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del PRI, quien no le deseó suerte en Morena, “yo sí le deseo suerte para que no pierdan el registro como partido en Puebla”.

Insistió que salió del tricolor desde el 2018, porque no toman en cuenta a los que trabajan por la Angelópolis, además que dejó de comulgar con las ideas de ese partido y que lo llevó a irse a Morena, donde vio un proceso legal y democrático para participar.

No obstante, reiteró que no hay exceso de confianza en Morena para las elecciones del próximo año, por lo que están cerca de la gente para saber qué opinan para lograr el triunfo.