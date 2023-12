El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que la seguridad pública no se politiza, “no cabe la distinción de colores, partidos en tiempos electorales rumbo al 2024”, esto al reiterar el operativo “Guadalupe-Reyes” que se ha desplegado en el estado.

En entrevista, reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegará 4 mil 650 policías que comenzaron el martes y que concluirá el próximo 6 de enero para vigilar carreteras y acompañar a peregrinos en sus trayectos.

Indicó que se sumarán la Secretaria de Marina, Sedena, Guardia Nacional, participarán las Direcciones de Operaciones Policiales, Protección Ciudadana y Prevención del Delito, Bomberos, Policía Turística, de Seguridad y Proximidad de Caminos, así como las corporaciones policiacas, de las que no precisó los elementos que serán.

Destacó que se trabaja en coordinación con los 217 municipios del estado, como parte del programa “Fuerza por Puebla» con la que se busca combatir el robo a transporte y de gas LP.

En este sentido, sostuvo el compromiso para seguir trabajando de manera coordinada con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al confirmar el mensaje que ha dado sobre la seguridad pública no se politiza, la seguridad pública tiene una responsabilidad, no caben grillas partidistas, que no caben tiempos electorales, sino cabe la responsabilidad», enfatizó el edil.