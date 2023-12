Al señalar que en México avanza el hábito democrático y será una herencia para las nuevas generaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición no crece debido a que no ha entendido los cambios, como el de la mentalidad del pueblo.

Durante la conferencia de prensa, el presidente fue cuestionado sobre el conflicto que existe entre los magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), situación de la que precisó no opinará, pero enfatizó que quienes ocupan un cargo como autoridad electoral deben de pensar en que “el pueblo elija libremente a sus gobernantes”.

Abundó que pesar de que algunos medios de comunicación recurren a la manipulación, la sociedad está despierta y que todos los servidores públicos deben aprender a “respetar al pueblo” y a actuar con integridad.

“Por mucho control que haya de los medios, por mucha manipulación que puedan ejercer a través de los medios, ya no funciona, ya no tiene un efecto, ese es el problema de algunos, por eso no hay una oposición creciente, porque no han querido entender que ha habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo, no han entendido los reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos”.

Asimismo, el presidente López Obrador se pronunció porque los mexicanos puedan elegir libremente a sus autoridades por medio de elecciones limpias y libres que haga valido el voto y una democracia efectiva, no así una simulación.

Además, señaló que la democracia no concluye con la manifestación del voto, sino a través de la “democracia participativa” en la que pueda recurrirse a la organización de las consultas públicas, el plebiscito y la revocación de mandato.

“La democracia real, verdadera, representativa y participativa no solo es elegir a quienes nos representan, sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen, que no actuemos solo cada tres años, cada seis años, que no se agote la democracia en el voto para elegir a una autoridad, sino que se haga valer la consulta, el plebiscito, el referéndum, a revocación del mandato”.