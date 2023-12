Ecuador, Venezuela y Jamaica, rivales de México en Copa América

La selección mexicana conoció a los que serán sus primeros rivales en su regreso a la Copa América este 2024. Ecuador, Venezuela y Jamaica se han confirmado como los países que disputarán la primera ronda del torneo con el combinado “Tricolor“.

Este jueves 7 de diciembre, desde el auditorio del Knight Center de Miami, Florida, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de su próxima Copa América 2024, misma que se celebrará del 20 de junio al 14 de julio de este año entrante, en Estados Unidos.

Como invitados de honor y como encargados de darle suerte a cada uno de los participantes revolviendo las tómbolas estuvieron figuras del fútbol mundial como el brasileño Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho”, el paraguayo Roque Santa Cruz, el mexicano Jorge Campos y el argentino Javier “Pupi” Zanetti.

Sacarán los bolillos… Ronaldinho 🇧🇷

Roque Santa Cruz 🇵🇾

Jorge Campos 🇲🇽

Javier Zanetti 🇦🇷 #CopaAmerica pic.twitter.com/J8SacyhXrd — igual (@igualtv) December 8, 2023

Cabe recordar que para esta edición, además de las 10 selecciones de Conmebol, 6 equipos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) estarán haciendo acto de presencia en la justa, dando un total de 16 países participantes.

Es por ello que el torneo, para esta ronda de grupos, se estará dividiendo en 4 sectores, cada uno de 4 equipos, mismos que se enfrentarán entre sí y de los cuales los dos mejores de cada grupo al final de la fase avanzaran a los cruces de cuartos de final.

Los grupos de la Copa América 2024

El grupo A quedó conformado por el vigente campeón del mundo y de la Copa América, Argentina. Junto a “La Albiceleste” estarán los representativos de Perú, Chile, y aquel equipo que resulte vencedor de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago

- Publicidad -

En segundo sector tuvo como cabeza de serie a México, ya que fue el campeón de la última Copa Oro. Acompañando al “Tricolor” aparecieron dos selecciones sudamericanas como Ecuador y Venezuela, además del conjunto caribeño de Jamaica.

El grupo C contó con los anfitriones del torneo, los Estados Unidos, que competirán con Uruguay, Panamá y Bolivia en esta primera fase.

-Publicidad-

Finalmente, el sector D tendrá al pentacampeón del mundo, Brasil, acompañado de Colombia, Paraguay y al que salga ganador del repechaje entre Costa Rica y Honduras.

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, (Ganador de Canadá vs. Trinidad y Tobago)

Argentina, Perú, Chile, (Ganador de Canadá vs. Trinidad y Tobago) Grupo B: México , Ecuador, Venezuela, Jamaica

, Ecuador, Venezuela, Jamaica Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, (Ganador de Costa Rica vs. Honduras)

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆 Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩 Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

Argentina podría enfrentar a Argentina en cuartos de final

Cabe mencionar que para la ronda eliminatoria de cuartos de final los cruces se estarían realizando de la siguiente manera: el 1° del grupo A vs. el 2° del grupo B; el 1° del grupo B vs. el 2° del grupo A; el 1° del grupo C vs. el 2° del grupo D; y el 1° del grupo D vs. el 2° del grupo C.

Es así que, teniendo en cuenta que los clasificados del grupo A estarán midiendo a los clasificados del grupo B en los cuartos de final, Argentina se colocó como uno de los potenciales adversarios para México en dicha ronda.